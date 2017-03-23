Atun: “spor kulüplerinde kurumsallaşma ve tesisleşme önemli”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkedeki spor kulüplerinin sorunsuz bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için kurumsal bir gelir yapısı ve tesisleşme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) göreve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede MTG Başkanı Koral Bozkurt, Sunat Atun’a, üzerinde isminin yazılı olduğu 9 numaralı MTG forması hediye etti. Atun da, göreve yeni seçilen başkan Koral Bozkurt’ta yeni görevinde başarılar diledi ve bakanlığın anı hediyesini takdim etti.

BOZKURT: “HEDEF ŞAMPİYONLUK”

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, MTG Başkanı Koral Bozkurt burada yaptığı konuşmada, MTG’nin büyük bir camia olduğunu belirterek, öncelikle bu camianın yeniden toparlanması ve bu yıl Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren MTG’nin yeniden üst sıralara çıkması için çalışacaklarını söyledi.

Yeni oluşan ekibiyle birlikte kulübü ve takımı yukarılara taşımak için çalışacaklarını ifade eden Bozkurt, gelecek sezon ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

ATUN: “MTG’NİN DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIDA OLMASI GEREKİR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, çocukluk ve gençliğinin geçtiği MTG’nin daha kurumsal ve daha güçlü bir yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Atun, profesyonel bir anlayışla kulüplerin yönetilmesi gerektiğini, bunun içinde önce kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu ve bu kurumsal yapıyla birlikte kulüplerin sabit gelirlerinin olmasının gerektiğini ifade etti.

Sabit gelirlerin oluşması için tesisleşmenin önemine değinen Atun, gerek bakanlık olarak, gerekse kişi olarak MTG’ye ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ifade etti.