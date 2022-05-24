Maliye Bakanı Atun: Temel mesele ülkenin sürdürülebilir mali bir yapıya sahip olabilmesidir

Maliye Bakanı Sunat Atun, TC-KKTC arasında yıllardır protokoller imzalandığını, kendi iç kaynaklarını başka bir ülkeye kullandıran bir ülkenin de bunun için bazı koşullar öngördüğünü, bunların dayatma olmadığını savundu

Atun: Erhürman Recep Akdağ ile 2016 protokolünün bağı olarak 2018 yılında anlaşma imzaladı

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Atun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman‘ın konuşmasını dinlediğini, notlar aldığını ve bunlara cevap vereceğini söyledi.

Atun, “Sayın Erhürman, siz Recep Akdağ ile 2016 protokolünün bağı olarak 2018 yılında bir anlaşma imzaladınız. Bu anlaşmanın girişinde de ‘2018 yılında TC kaynaklarından KKTC’ye sağlanan hibelerin kullanımına ilişkin protokoldür’ yazıyor. Bir iktisatçı olarak benim gözümde bu anlaşma 2016 yılında imzalanan TC-KKTC protokolüne tam manasıyla bağlayıcıdır. Kaynak kullanım anlaşmasıdır” dedi.

“Bu koşullar dayatma değildir”

Yıllardır TC ile anlaşmalar imzalandığını, kaynağını kullandıran ülkenin de bunu kendi iç gelirlerinden oluşturduğunu söyleyen Atun, kendi ülkesine ait kaynakları kullandırırken de bir takım koşullar getirdiğini kaydetti.

Atun, “Bu koşullar dayatma değildir. Temel mesele ülkenin sürdürülebilir mali ekonomik bir yapıya sahip olabilmesidir. Yani ülkenin kendi gelirleriyle kendi giderlerinin karşılanması amaçlanmaktadır. Hedef, gelirleri artırmak giderleri de kontrol altına almaktır” dedi.