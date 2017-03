Atun: “yabancı yatırımcıların kuzey Kıbrıs’a gelmelerini fiilen teşvik ediyoruz”

Atun, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların, müzakere sürecinden bağımsız olarak bir an önce kaldırılması çağrısı da yaptı.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen 22. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, teşkilat ve teşkilata üye ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirterek yabancı yatırımcıları da fiilen teşvik ettiklerini söyledi.

Atun, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların, müzakere sürecinden bağımsız olarak bir an önce kaldırılması çağrısı da yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atun, konuk ülke bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada “Kuzey Kıbrıs’taki yatırım imkânları ve hükümetin verdiği teşviklere ilişkin bilgilendirmeye hazırız” dedi.

Bakan Atun, toplantıya katılan bakanlara Kıbrıs Türk halkı ve hükümetin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında “Öncelikle, kardeş Pakistan Hükümeti ve halkına, İslamabad’a varışımızdan itibaren heyetimize göstermiş oldukları sıcak ve samimi konukseverlik için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. EİT Genel Sekreteri Sayın Halil İbrahim Akça ve sekretaryasına, Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve işbirliği için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Atun, üye devletlerle ortak bir tarih ve kültüre sahip olduğunu belirttiği Kıbrıs Türk Devleti’nin, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın hedeflerine tamamıyla bağlı olduğunu kaydetti. Atun, Kuzey Kıbrıs’ın, EİT’nın aktivite ve etkinliklerine 1992 yılından beri katıldığını, 2012 yılından beri de gözlemci üye statüsüyle yer aldığını hatırlattı.

“ÜNİVERSİTELERDE EİT ÜYE ÜLKELERİNDEN 6 BİN ÖĞRENCİ VAR”

Atun, ülke ekonomisi hakkında katılan bakanlara bilgiler aktardı.

Sunat Atun, Kuzey Kıbrıs’ın, iki ana ekonomik sektörü olan yükseköğrenim ve turizm sektörleri ile genç, ancak hızla gelişen bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkenin hem yükseköğrenim alanında, hem de Doğu Akdeniz’de önde gelen bir turizm destinasyonu olarak ortaya çıktığını belirtti.

Yükseköğrenimin, ekonominin önemli bir sektörünü teşkil ettiğine işaret eden Atun, Kuzey Kıbrıs’ta mevcut 14 üniversite ve 94 bin civarında öğrenci bulunduğunu, bunların yaklaşık 52 bininin Türkiye’den geldiğini, 14 bininin Kıbrıslı Türk ve 28 bininin de uluslararası öğrencilerden oluştuğunu söyledi. Atun, EİT üye ülkelerden 6 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs üniversitelerinde eğitim gördüğünü bildirdi.

Atun, öncelikli hedeflerinin, önümüzdeki dönemde EİT üye ülkelerinden üniversitelere gelecek öğrenci sayısını artırmak olduğunu belirterek üye devletlerin, üniversiteleri, tavsiye ettikleri yüksek öğrenim kurumları listelerine dahil etmelerine yönelik kararlar almalarını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Bakan Atun ayrıca, Kasım 2015’te EİT sekretaryasına verilen bilgi ile bu yıl EİT üye devletlerinden 5 öğrenciye burs imkanı sağlandığını da ifade etti.

Turizmle ilgili verileri de paylaşan Bakan Atun, turizm alanında üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmenin EİT hedefleri arasında olduğunu söyledi.

2016 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 1,7 milyon turistin ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Atun, “Ülkemizde toplam 21 bin 500 yatak kapasiteli 133 turistik tesis bulunmaktadır. Konaklama imkânları 5 yıldızlı lüks otellerden tatil köylerine kadar uzanmaktadır. Ülkemiz ayrıca, golf, dalış, yürüyüş, dağcılık, bisiklet, yatçılık ve eko turizm gibi özel ilgi alanlarını içeren imkanlara da sahiptir” dedi.

“YABANCI YATIRIMCILARIN KUZEY KIBRIS’A GELMELERİNİ FİİLİ BİR ŞEKİLDE TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ”

Atun, yabancı yatırımcıların Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini fiili bir şekilde teşvik etmek istediklerini, üye ülkelerden yatırımcıları Kuzey Kıbrıs’taki yatırım imkânları ve hükümetin verdiği teşviklere ilişkin bilgilendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Atun, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a tarım ve içme suyu taşıyan 80 kilometrelik deniz altı boru hattı projesi hakkında da konsey üyelerine bilgi aktardı.

Atun, “Projenin, önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacımızı karşılaması öngörülmektedir. Biraz daha detay verecek olursak, sağlanacak 75 milyon metre küp suyun 37 milyon metre küpü tarımsal amaçlara yönelik olarak kullanılacaktır. Böylelikle, daha çok çeşit ve miktarda tarımsal ürün yetiştirilebilecek ve tarım sektörümüzün önemli derecede gelişmesi sağlayacaktır. Bu da değerli üye ülkelerle ticaret potansiyelimizi artacaktır” diye konuştu.

“KIBRIS TÜRK HÜKÜMETİ OLARAK GEREK EİT SEKRETARYASI GEREKSE HER BİR KARDEŞ ÜYE DEVLET İLE İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE GÖTÜREBİLMEK İÇİN HAZIRIZ”

Müzakere süreci hakkında da katılımcıları bilgilendiren Bakan Atun şöyle konuştu:

“Kıbrıs’taki kardeşleriniz, Kıbrıslı Türkler, on yıllardır devam eden müzakerelere ve insanlık dışı izolasyonlara mahkûm edilerek belirsiz bir gelecekle yüz yüze bırakılmaktadırlar. Söz konusu izolasyonlar, Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarını etkilemekte ve ülkemizin gelişimini sekteye uğramaktadır. Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan haksız izolasyonlar, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmazlığı neticesinde bir sonuca ulaşamayan müzakere sürecinden bağımsız olarak, bir an önce kaldırılmalıdır. Bu noktada, EİT sekretaryası ve kardeş üye ülkelere çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türk halkı ile dayanışma içerisinde, üzerimizde uygulanmakta olan izolasyonların hafifletilmesi adına, en erken zamanda, somut ve ciddi adımlar atmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk hükümeti olarak gerek EİT sekretaryası gerekse her bir kardeş üye devlet ile ilişkilerimizi tüm taraflar için yararlı sonuçlar doğuracak şekilde daha da ileriye götürebilmek için bir yol haritası geliştirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”