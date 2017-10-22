Atun: “Yıllık turist sayısını 350 binlerden 1,5 milyona çıkardık”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun 2009'a göre yıllık turist sayısını 350 binlerden 1,5 milyona çıkardıklarını, yolcu hareketlerinin 850 binden 4 milyonu bulmak üzere olduğunu kaydetti.

KKTC ekonomine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atun ”İhracat rakamları da 90 milyon Türk lirasından 300 milyon Türk lirasına dayandı. KKTC gelişmeye, büyümeye devam ediyor." dedi.

Atun Türkiye’de Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Eğitim Semineri Programı'nın açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise 2011'den itibaren bakanlar kurulu kararıyla KKTC'nin de esnaf kredileri destekleri kapsamına alındığını dile getirdi.