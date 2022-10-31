Atun: Zaman beni bir kez daha haklı çıkardı

UBP Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Sunat Atun, Başbakan Ünal Üstel'in 'akaryakıt konusunda Perşembe günü TPIC ile protokol imzalanacak' şeklindeki açıklamasına işaret ederek, "Zaman beni bir kez daha haklı çıkardı..." dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Sunat Atun, sosyal medya üzerinden Başbakan Ünal Üstel’in Meclis Genel Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamaya işaret etti, “Zaman beni bir kez daha haklı çıkardı” dedi.

UBP’li vekil ve eski bakan Atun, “Sn. Başbakan Ünal Üstel, bugün Meclis’te KIB-TEK’in akaryakıt alımlarının TPIC’den yapılacağını açıkladı. Böylece bir kez daha haklı çıkmış oldum. Demek ki vizyonumuz ve çözüm önerilerimiz, uygulamamız doğruymuş” ifadelerini kullandı.

Atun, şöyle devam etti:

“Hatırlanacağı üzere TPIC’den devletten devlete yöntemi ile alım yapılması yönünde bir tedarik politikası benimsemiş, gerekli Bakanlar Kurulu kararını almış, ana vatan Enerji Bakanlığı ile çalışmalara başlamış ve bunu da devletimizin en yetkili kişilerine bildirmiştim.

Ne olmuştu? O dönemin yüklenicisi son gemiyi Rusya savaşı nedeniyle getirememiş, biz de TPIC’den tedariki ivedilikle yapmalarını talep etmiştik. TPIC’in 15 bin tonluk ilk sevkiyat bağlantısı hazırlanmış, gelene kadar olan sürede TC Enerji Bakanı Sn. Dönmez acil durum için 40 kara tankeriyle elde hemen yüklemeye hazır yüzde 3 kükürt oranlı ürünü sevk etmeye hazır olduklarını bize bildirmişti. Benim de gündeme taşıdığım bu öneri reddedilmiş sonuçta ülke elektriksiz kalmıştı.

Ardından halkımızın iyi bildiği gelişmeler yaşandı. Sn. Başbakanla çalışma ortamımız yitirilmiş ve halkımıza büyük hizmetler verebileceğim görevimden istifa etmek durumunda kalmıştım.

Ancak zaman doğruyu meydana çıkardı. İlahi adalet gerçeklere işaret etmektedir. Rahmetli anneciğimin öğüdü benim yaşam esasımdır: “Doğru duvar yıkılmaz, doğrudan ayrılma seni kimse yıkamaz.”

Hayırlı olsun. Doğruluk ve dürüstlükle halkımıza hizmet yolunda yürümeye devam edeceğim.”