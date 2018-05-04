Atun: "Zamların sorumlusu, sadece mevcut dörtlü koalisyon hükümetidir"

Atun, konu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada KIBTEK'in kendi dönemlerinde yeminli murakıpların resmi bilançolarına göre 113 milyon TL kar yaptığına dikkat çekti ve bilançoları ortaya koydu.

Atun, “UBP-DP döneminde doğru yönetimle KIBTEK hem karını artırmış hem de önemli düzeyde yatırımlar yapmıştır. Elbette Hal böyle iken halkı gereksiz zamlarla yormaya hiç bir hükümetin hakkı olamaz. Unutulmamalıdır ki KIBTEK devlete gelir kazandırmak amacıyla kurulmuş bir şirket değil; KKTC’ne Elektrik sağlamak görevi verilen bir kamu kuruluşdur” şeklinde bir açıklama yaparak, hükümetin sağlıklı bir icraat süreci gösteremediğini, özellikle elektrik ve akaryakıt fiyatlandırma alanlarında politika ve mali vizyon yerleştirme sorunu yaşadığını belirtti.

Atun'un açıklamaları şöyle:

“Sn. Başbakan Tufan Erhürman’ın mevcut hükümetin elektrik ve akaryakıta uygulanan fiyat artışlarının ana gerekçesi olarak geçmiş UBP-DP dönemini suçladığı açıklaması dikkatimi çekmiştir.

CTP-HP-DP-TDP koalisyon hükümeti yapmış oldukları fiyat artışlarını, UBP-DP hükümetinin zam yapmamış olmasına bağlamıştır.

Cümleden anlaşılan, yapılanın fiyat düzenlemesi değil, zam olduğudur. Maalesef açıklamalarının içeriği hatalıdır.

* KIBTEK dönemimizde yeminli murakıpların resmi bilançolarına göre 113 milyon TL kar yapmıştır.

* Akarkayıt fiyat düzenlemesi içinde FİF alanında kullanılacak alan vardır.

Durumun gerçek hali aşağıda (A) KIBTEK; (B) AKARYAKIT Başlıkları altında anlatılmaktadır:

(A) KIBTEK:

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Buna göre, UBP-DP hükümeti döneminde KIBTEK :

• 2016 yılında 113milyon TL kar yapmıştır. Buna bağlı olarak 16 milyon TL gelir vergisi ödemiştir. (Yetkili murakıp tarafından hazırlanan resmi mizanın özet sayfası ektedir)

• 2017 yılında ise 257 milyon TL kar yapmış olduğu öngörülmektedir. Bilanço halen hazırlık aşamasında olup Yetki Murakıplardan alınan geçici bilanço ektedir.

• Nisan 2016- Ocak 2018 döneminde KIBTEK toplam $ 28,200,000.- (TL karşılığı: 115 milyon TL ) yatırım yapmıştır.

• Nisan 2016-Ocak 2018 döneminde, CTP-DP döneminden kalan toplam 43 milyon TL tutarında borç geri ödemesi yapılmıştır.

Bu konu hk. Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

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1) 2016 ve 2017 Yılı Mali Durumu:

2016 yılı Mali Bilançosu faaliyet karı: 113,612,435 TL. (EK-1)

2017 yılı Mali bilançosu faaliyet karı: (geçici mizanı): 257,350,834 TL. (EK-2)

2) Yatırımlarımız:

UBP-DP Döneminde yapılan yatırımlar:

Yatırımın Açıklaması $ USD Değeri TL. karşılığı

1- Haspolat Trafo Merkezi: $ 8,500,000. 34,850,000.TL

Cengizköy Trafo Merkezi: $ 7,850,000. 32,185, 000.TL

2- Teknecik – Alsancak Enerji Nakil hattı 132,000V /400 MW: $ 6,000,000. 24,600,000.TL

3- Gönyeli Dağıtım Merkezi $ 3,000,000. 12,300,000.TL

4- SCADA (Fiberoptik altyapılı Otomasyon sistemi): $ 2,850,000. 11,685,000.TL

GENEL TOPLAM $ 28,200,000.- 115,620,000.-TL.)

UBP-DP Döneminde yapılan yatırımların toplam değeri:

$ 30,200,000.- (TL karşılığı: 123,820,000.-TL.)

3) Önceki CTP-DP Hükümet Döneminde Yapılan Yatırımlara İlişkin Ödemeler:

1- Taksitle alınan Fuel Oil çevrimli Dizel Jeneratörlere UBP-DP Hükümeti döneminde 24 ay süreyle ödenen taksit toplamı: € 7,780,000.- (TL karşılığı: 38,900,000.-)

2- LED lamba alımının taksit ödemeleri: $ 1,000,000.- (TL karşılığı: 4,100,000.-TL)

Toplam: € 7,580,000.- ve $1,000,000.- (TL karşılığı: 43,000,000.-TL)

B) AKARYAKIT:

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Akaryakıt fiyatları belirleme sistemi geçmişte yaptığımız bir düzenleme ile hayata geçirilmiştir. İlgili bakan olarak ihtiyaç duyulduğu zaman fiyat artışlarını yansıttık. Bunun için de hiç bir hükümeti suçlama ihtiyacı duymadık. Hükümet edenler, icraat kararlarını pragmatik gerekçelerden alırlar, ve bunu da halkına bu bağlamda izah ederler.

Sn. Başbakan Erhürman açıklamasında dönemimizde Akaryakıtta Fiyat İstikrar Fonu’nun olanaklarını sonuna kadar kullanarak başka seçenek için olanak bırakılmadığını ve zam yapılmasın diye Fiyat İstikrar Fonu'nun olanakları dibine kadar kullanıldığını ifade etti. Halbuki hem kendisinin hem de ortağı HP’nin geçmiş açıklamaları Fiyat İstikrar Fonunun; akaryakıta zam yapılmaması için halkın faydasına kullanılması gerektiği yönündeydi. Gerçekte Fiyat istikrar fonu, Sn. Erhürman’ın ifade ettiği gibi tüketilmemiştir ve bugün 04-Mayıs-2018 itibarı ile FİF rakamları aşağıdaki gibidir:

Akaryakıt Türü Yürürlükteki Fiyatı Fiyat İstikrar Fonu

1 Benzin 95’ 4,30 TL 0,89 kuruş

2 Benzin 98’ 4,48 TL 0,98 kuruş

3 Euro Dizel 4,13 TL 0,68 kuruş

4 Gazyağı 3,91 TL 0,54 kuruş

Bu rakamları artırmak veya indirmek hükümetlerin siyasi iradesine bağlıdır. Sn. Erhürman hükümetinin, bu noktada UBP-DP dönemini suçlayacağı hiç bir temel bulunmamaktadır.

Yapılan açıklamanın gerisinde yatan ana neden, CTP ve HP’nin muhalefet dönemlerinde zamlar konusunda yapmış oldukları popülist açıklamalardır.

SN. Başbakana sancı veren esas mesele, Muhalefette yapmış oldukları popülist açıklamalar ile hükümet etmeye başladıkları günden bugüne yaptıkları icraatların genelde çelişme halinde olmasıdır.

Bu noktada Sn. Başbakan ironik bir çelişkiye girmiştir. Çünkü daha 1 sene önce Sn. Tufan Erhürman 06 Şubat 2017 Tarihinde yaptığı açıklamayla UBP-DP hükümetini Elektriğe zam yaptı diye suçlarken, bugün ise UBP-DP hükümetini niye hükümetteyken zam yapmadı diye suçlamaktadır.

Halbuki daha birkaç hafta önce Sn. Bakan Özdil Nami Mecliste yapmış olduğu bir konuşmada yeni bir hesaplama yöntemi sayesinde Dolar ve Petrole artış olsa dahi zam yapma ihtiyacı duymayacakları bir sistem geliştirdiklerini ifade etmiştir.

Sn. Başbakan ayrıca Elektrik fiyatlarına zam yapmayarak KIBTEK’in kayba uğratıldığını ve yatırım yapamayacak noktaya geldiğini iddia etmiştir. Ancak gerçek şudur ki UBP-DP döneminde doğru yönetimle KIBTEK hem karını artırmış hem de önemli düzeyde yatırımlar yapmıştır. Elbette Hal böyle iken halkı gereksiz zamlarla yormaya hiç bir hükümetin hakkı olamaz. Unutulmamalıdır ki KIBTEK devlete gelir kazandırmak amacıyla kurulmuş bir şirket değil; KKTC’ne Elektrik sağlamak görevi verilen bir kamu kuruluşdur.

Yeni bir Başbakan olarak yaptığı açıklama, hükümetine ait iki zafiyeti açığa çıkarmıştır. (1) İcraatları ile geçmiş açıklamalarının oluşturduğu çelişkiler derinleşmekte ve büyüyen bir girdap oluşturmaktadır. (2) Hükümet sağlıklı bir icraat süreci gösterememekte, özellikle elektrik ve akaryakıt fiyatlandırma alanlarında politika ve mali vizyon yerleştirme sorunu yaşamaktadır. Halkın da bu zaatifyetlerini anlamaması için UBP-DP Hükümetini suçlamayı bir politika olarak benimsemişlerdir. Halktan tepki gören uygulamalarının sorumlusu, sadece mevcut dörtlü koalisyon hükümetidir”