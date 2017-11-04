Atun'dan döviz uyarısı: “Yabancı para cinsinden borçlanmak risktir… Çare üretmeye çalışıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede, yabancı para cinsinden borçlanma alışkanlığının devam ettiğini, bunun da ekonomi için risk olduğunu belirterek, bu konuda bir çare üretmek için çalışma yapıldığını ifade etti.

Türkiye’de üretilen hammadde ve mamüllerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de TL olarak ithal edileceğini söyleyen Bakan Atun, 2018 yılında bütçenin artıya geçeceği görüşünü de aktardı.

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Ekonomi Konferansları devam ediyor.

UFÜ’nün Türkiye Ekonomi Kurumu’nun “Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomileri” başlığıyla gerçekleştirilen, 19. Ulusal İktisat Sempozyumu’na ev sahipliği yaptığı konferansta, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “2010-2012 Ekonomik Programının sağladığı Değişim ve Dönüşüm Sürecinin KKTC ekonomisi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi:2007-2017 dönemi”konulu bir sunum yaptı.

Sunumunda, ayrıntılı bilgiler aktaran Bakan Atun, 2004-2009 döneminde, kamu bütçesinin, katı giderlerinin artışının gelir artışının iki katına yaklaştığını, ekonomide küçülme olduğunu ve işsizliğin, en üst seviyeye çıktığını anlattı. Atun, 2010 -2012 ekonomik programıyla yapılan mali disipline ilişkin düzenlemeler ve reel sektörün gelişimiyle özel sektörün rekabet gücünün arttırılmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ülkede mevduatların krediye dönüşüm oranında, bu yıl yüzde 3’lük gerileme olduğunu anımsatan Atun, bunun ekonomi için makro riskler içeren bir konu olduğunu söyledi.

“YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLANMA EKONOMİ İÇİN RİSK…”

Ülkede, yabancı para cinsinden borçlanma alışkanlığının devam ettiğini bunun da ekonomi için risk olduğunu kaydeden Atun, bu konuda da bir çare üretmek için çalışma yapıldığını anlattı.

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Enerji bakanıyla yaptıkları görüşmede, Türkiye’de üretilen , hammadde ve ara mamüllerin, KKTC’ye , Türkiye iç piyasasına verildiği gibi Türk lirası ile satılmasını talep ettiklerini de kaydeden Atun, bunun ekonomiye önemli katkıda bulunacağına vurgu yaptı.

“2018 YILINDA BÜTÇE FAZLASI OLACAK”

2018 yılında bütçe fazlası olacağını anlatan Atun “Bütçe fazlası vermek 2016 yılı için hedeflenmişti ancak, 2018 yılına nasip oldu. 2018 yılına, 80 milyon TL iç kaynaktan, 160 milyon TL TC Kaynaklarını kullanarak, toplam 240 milyon Türk Lirası artık ile KKTC devleti tarihinde ilk kez, başlayacaktır. Bu bir sorumluluktur .Bu sorumluluğu her yönetenin ortaya koymabilmesi, gelecek nesillerin refahı, geçmişin hatalarının gelecek nesillere ödetilmemesi adına şarttır”diye konuştu.

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, UFÜ’deki sunumunda, Türkiye’den gelen su, elektrik ve doğalgaz konularına da değindi.

Atun, Türkiye’den su ve elektrik getirilmesi ile doğalgaz aramaları konusundaki küresel nitelikli 3 önemli enerji projesinin,ülke ekonomisinin geleceğine önemli katkı yapacağına dikkat çekti.

Türkiyeden KKTC’ye su taşıyan projenin, KKTC’ye yapacağı katkılar yanında, gelecekte, benzer yatırımlarla Güney Kıbrıs’a ve bölge ülkelerine ulaştırılabileceğini anlatan Atun, Türkiye’den elektrik getirilmesinin de , ülkede enerji maliyetlerinin düşmesi yanında, Kuzey Kıbrıs üzerinden interkonnekt bağlantılarla, başka ülkelere ulaştırılabileceğini kaydetti.

Bakan Atun, Doğu Akdenizdeki doğal gaz kaynaklarıyla ilgili olarak, Mağusa körfezinde, aramalara başlanacağını da dile getirdi.

Atun, “Bölgemizde bulunması muhtemel doğal kaynaklar, Ceyhan Boru hattına sevk edilecektir.İsrailin Güney Kıbrısla ve kendi başına yaptığı aramalarda kendi elde ettiği doğal gazı, ticari olarak en kabul edilebilir seviyede ancak Ceyhana nakledilirse, AB tarafından satın alınabilir. Bunun da en doğru, en, fizibl yolu bizim boru hattımıza bağlanması veya bizim güzergahımızın kullanılması anlamına geliyor. Bu da KKTC’yi bölge enerji coğrafyası içinde önemli bir noktaya getirecektir” diye konuştu.

Atun, küresel nitelikli bu 3 önemli enerji projesinin,belirsizlik ortamında KKTC’nin değerlenmesini sağlayacak projeler olduğuna vurgu yaptı.