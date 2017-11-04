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Atun'dan döviz uyarısı: “Yabancı para cinsinden borçlanmak risktir… Çare üretmeye çalışıyoruz”

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Atun'dan döviz uyarısı: “Yabancı para cinsinden borçlanmak risktir… Çare üretmeye çalışıyoruz”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkede, yabancı para cinsinden borçlanma alışkanlığının devam ettiğini, bunun da ekonomi için risk olduğunu belirterek, bu konuda bir çare üretmek için çalışma yapıldığını ifade etti.

Türkiye’de üretilen hammadde ve mamüllerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de TL olarak ithal edileceğini söyleyen Bakan Atun, 2018 yılında bütçenin artıya geçeceği görüşünü de aktardı.

Uluslararası Final Üniversitesi  (UFÜ) Ekonomi Konferansları devam ediyor.

UFÜ’nün Türkiye Ekonomi Kurumu’nun  “Belirsizlik Altında Ekonomik Kararlar ve Politikalar: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomileri” başlığıyla gerçekleştirilen,  19. Ulusal İktisat Sempozyumu’na ev sahipliği yaptığı konferansta, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, “2010-2012 Ekonomik Programının sağladığı  Değişim ve Dönüşüm  Sürecinin KKTC ekonomisi  üzerine etkilerinin değerlendirilmesi:2007-2017 dönemi”konulu bir sunum yaptı.

Sunumunda, ayrıntılı bilgiler aktaran Bakan Atun, 2004-2009 döneminde, kamu bütçesinin,  katı giderlerinin  artışının  gelir  artışının iki katına yaklaştığını, ekonomide küçülme olduğunu ve işsizliğin, en üst seviyeye çıktığını anlattı. Atun, 2010 -2012  ekonomik programıyla yapılan  mali disipline ilişkin düzenlemeler  ve   reel sektörün   gelişimiyle  özel sektörün rekabet gücünün arttırılmasına  yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ülkede mevduatların krediye dönüşüm oranında, bu yıl yüzde 3’lük gerileme olduğunu  anımsatan Atun, bunun ekonomi için  makro riskler içeren bir konu olduğunu söyledi.

“YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLANMA EKONOMİ İÇİN RİSK…”

 Ülkede, yabancı para cinsinden borçlanma alışkanlığının devam ettiğini bunun da ekonomi için risk  olduğunu kaydeden Atun, bu konuda da bir çare üretmek için çalışma yapıldığını anlattı.

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Enerji bakanıyla  yaptıkları  görüşmede, Türkiye’de üretilen , hammadde ve ara mamüllerin, KKTC’ye , Türkiye iç piyasasına verildiği gibi Türk lirası ile satılmasını talep ettiklerini de kaydeden Atun,  bunun ekonomiye  önemli katkıda bulunacağına  vurgu yaptı.

“2018 YILINDA BÜTÇE FAZLASI OLACAK”

2018 yılında bütçe fazlası olacağını anlatan Atun “Bütçe fazlası vermek 2016 yılı için hedeflenmişti ancak, 2018 yılına nasip oldu. 2018 yılına, 80 milyon TL iç kaynaktan, 160 milyon TL TC Kaynaklarını kullanarak,  toplam 240 milyon Türk Lirası  artık ile KKTC  devleti tarihinde ilk kez, başlayacaktır. Bu bir sorumluluktur .Bu sorumluluğu her yönetenin ortaya koymabilmesi, gelecek nesillerin refahı,  geçmişin hatalarının gelecek nesillere ödetilmemesi adına şarttır”diye konuştu.

SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, UFÜ’deki sunumunda, Türkiye’den gelen su, elektrik ve doğalgaz konularına da değindi.

Atun, Türkiye’den su ve elektrik getirilmesi ile doğalgaz aramaları konusundaki küresel nitelikli 3 önemli enerji projesinin,ülke  ekonomisinin geleceğine önemli katkı yapacağına  dikkat çekti.

Türkiyeden KKTC’ye su taşıyan projenin, KKTC’ye yapacağı  katkılar yanında, gelecekte, benzer yatırımlarla Güney Kıbrıs’a ve bölge ülkelerine  ulaştırılabileceğini anlatan Atun,  Türkiye’den elektrik getirilmesinin de , ülkede enerji maliyetlerinin düşmesi yanında, Kuzey Kıbrıs üzerinden   interkonnekt  bağlantılarla, başka ülkelere ulaştırılabileceğini kaydetti.

Bakan Atun, Doğu Akdenizdeki doğal gaz kaynaklarıyla ilgili olarak, Mağusa körfezinde, aramalara başlanacağını  da dile getirdi.

Atun, “Bölgemizde  bulunması muhtemel doğal kaynaklar, Ceyhan Boru hattına sevk edilecektir.İsrailin Güney Kıbrısla  ve kendi başına yaptığı  aramalarda kendi elde ettiği doğal gazı,  ticari  olarak en kabul edilebilir seviyede  ancak Ceyhana nakledilirse, AB tarafından  satın alınabilir. Bunun da en doğru, en, fizibl yolu bizim boru hattımıza bağlanması  veya bizim güzergahımızın kullanılması  anlamına geliyor. Bu da KKTC’yi  bölge enerji coğrafyası  içinde önemli bir noktaya getirecektir” diye konuştu.

Atun, küresel nitelikli bu 3 önemli enerji projesinin,belirsizlik ortamında KKTC’nin  değerlenmesini sağlayacak projeler olduğuna vurgu yaptı.

 

 

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