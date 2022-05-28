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Atun'dan Onalt için başsağlığı mesajı

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Maliye Bakanı Sunat Atun, hayatını kaybeden Onalt Grup ile Kale Boyaları markasının sahibi iş insanı sanayici Hasan Onalt için başsağlığı mesajı yayımladı
Atun'dan Onalt için başsağlığı mesajı

Maliye Bakanı Atun mesajında şunları kaydetti; “Kıbrıs Türk Sanayi Sektörü’nün öncülerinden, ve en önemlilerinden biri olan Hasan Onalt’ın vefatını teessür ile öğrenmiş bulunuyoruz.  Ülkemize  çok değerli markalar kazandıran, ihracat hacmimize önemli katkılarda bulunan,  imalat tesisleri ve yarattığı geniş istihdam olanakları ile sanayi sektörümüze damgasını vuran Hasan Onalt hep örnek alınarak hatırlanacak, saygı ile anılacaktır.

Merhum Hasan Onalt’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanayi sektörümüze, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

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