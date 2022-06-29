Atun:Elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini arıtmak için çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı. 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi. Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve KIBTEK’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Sunat Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla çalışan santraller olduğuna işaret ederek, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını ve KIBTEK’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti. Elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini arıtmak için çalıştıklarını, devletler düzeyinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde istikrarlı tedarik ve fiyatlamanın oluşacağını kaydeden Atun, “Bu sorun ortadan kaldırılacak” dedi ve güçlü desteğini esirgemeyen Anavatan Türkiye teşekkür etti.