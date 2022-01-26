Atun:Gönyeli Yenikent Ve Kermiya’daki Sorun 4 Gün İçinde Giderilecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile birlikte Gönyeli Yenikent bölgesine gitti, incelemelerde bulundu bölgede yaşanan elektrik sorununa ilişkin açıklama yaptı…

Bakan Sunat Atun, soruna iki noktadan bakılması gerektiğini vurgulayarak, “Enerji, eğitim, hastane gibi meselelerde önceden planlama yapılması gerekiyor. 2017 yılında Gönyeli Yenikent ve Kermiya bölgeleri için yatırım planlaması yapıldı ancak bu yatırım gerçekleşmedi ve bunun sonucunda da bu durumun bedelini halkımız ödüyor” dedi…

Bakan Atun, bu noktada yerel yönetimlerin desteğinin ciddi önem taşıdığını ifade ederek, yapılan her şeye siyaset olarak bakılmaması gerektiğini söyledi…

Atun “Hastalar var, çocuklar var, öğrenciler var. En önemlisi halkımızın yaşantısı var. Evler dışında iş yerleri var. Bu bölgenin elektriksiz kalmaması önemlidir. Gönyeli Belediyesi’nden gerekli izinler gelmiştir. Kıb-Tek ise süratle bu sorunu çözmek için işe başlamıştır” dedi…

Bölgenin elektrik sıkıntısının aşılması için kısa ve uzun vadede yapılacakları da açıklayan Atun şöyle dedi:

“Birincisi içinde bulunduğumuz bu soğuk kış aylarının kesintiniz atlatılması için elektrik hatlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden belediyeden iş birliği istedik. İkincisi ise buna kalıcı bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıllık planlamada bunu yapacağız. Fakat ilk etapta kalıcı çözümler bulunmalı ve bu mağduriyetler giderilmelidir. Sıkıntının ivedilikle giderilmesi için birkaç parçalı çalışmalara başlanmıştır. Belediyeden de hem kazı hem de altı yapısını kullanmak için izin çıkmıştır”

Gönyeli Yenikent ve Kermiya bölgesindeki sıkıntılı yerlerde yük paylaşımı yapılması gerektiğini ifade eden Atun, kısa sürede sıkıntının giderilmesi için çalışmalara başlandığını vurguladı…

Atun, hedeflerinin Cumartesi gününe kadar çalışmalarını tamamlayarak bu sorunların giderilmesi olduğunu söyledi…

Bölge halkından Cumartesi gününe kadar süre isteyen Atun, bu sürede de tüketimin azalması halinde elektrik kesintilerinin en aza indirgeneceğini vurguladı…

Atun, “Hedef Cumartesi gününe kadar bu sorunu çözmektir. Önümüzde 4 gün daha var. Hep birlikte bu duruma göğüs germeye çalışacağız. Evde kullanılan elektrikli aygıtların bir bölümünü kullanmamaya veya dönüşümlü kullanmaya özen gösterirsek, bu sıkıntılar en aza indirgenecektir. Eğer tüketimimizi Cumartesi’ne kadar azaltırsak bu elektrik kesintileri yaşanmaz. Ancak her halükârda Cumartesi’ne kadar halktan tahammül rica ediyoruz, tedbirlerimizi almaya gayret edelim. Arkadaşlarımız fedakârca iş planı yapmıştır. Çalışmalar sonuç verecektir” dedi…

2022 yılı içerisinde Kıb-Tek’e yapmayı hedefledikleri yatırımlara da değinen Atun,“ Gönyeli Trafo Merkezi’nin 25 megawattlık kapasitesi 50 megawatta çıkarılacaktır. Ardından Lefkoşa Trafo Merkezi ile Gönyeli Trafo Merkezi arasına 2,5 kilometre 25 megawattlık yer altı kabloları döşenerek ek kapasite sağlanacaktır. Bütün bu yatırımların maliyeti ise 10 milyon Euro’dur. Bölge halkı elektriksiz kalamaz. Devlet isek, yönetici isek bu makamların hakkını vermeliyiz” dedi…

Atun, Lefkoşa Hastanesi ve Gönyeli büyük çemberi arasına 1 buçuk kilometrelik Gönyeli Yağmur sokakta da toplam 2 kilometreye yakın yer altından kablo bağlantısı yapılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Atun, Yenikent Soylu Sokak’ta iyileştirme çalışmaları yapılarak hat kapasitesi artırma çalışmaları yapılacağını da aktardı…