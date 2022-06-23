Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi. Ek mesailerde uzlaşıya varıldı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile bugün öğle saatlerinde bakanlıkta bir araya geldi.



Maliye Bakanı Sunat Atun, sendikalarla yapılan görüşmede varılan uzlaşı ve görüş birliğini açıkladı.

Maliye Bakanı Atun, Ocak ayı ek mesaisinin, Pazartesi günü ödendiğini hatırlatarak, sendikalarla varılan uzlayışa müteakip, Şubat ayı ek mesailerinin hazır olanların bugün hesaplara yatmaya başladığını, en geç Salı gününe kadar tümünün tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Atun, yine aynı anlayış çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde de, Mart ve Nisan ayı ek mesailerinin ödeneceğini söyledi.



Bakan Atun, özellikle zor şartlarda görev yapan, fedakârlık gösteren tüm kamu çalışanlarına, kamu işçilerine ve işbirliği içerisinde yapıcı bir şekilde hareket eden sendika başkan ve yöneticilerine de, göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakârlıktan dolayı teşekkür etti.

Atun, geçmişte ek mesailerin rutin seyrinde ödendiğini ancak küresel salgının özellikle baş gösterdiği dönemden sonra ödemelerde ciddi aksaklıklar yaşandığını, geçmiş dönemlerdeki Maliye Bakanlarının da ilgili sendikalarla bir araya gelerek bu ödemeleri takvime bağladıklarını da hatırlattı.

“Ancak tabi gelinen süreç içerisinde, bu yüksek enflasyon ortamında devletin giderleri, gelirlerinden daha süratli artmıştır. Bizim gibi, yapısal mali sürdürülebilirlik sorunları olan ülkelerde yüksek enflasyon her zaman gelirleri arttırdığı gibi, giderleri de daha büyük bir oranda artırıyor.

da kamu giderlerinin zamanında takvimlendirildiği gibi yapılandırılmasında ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Ancak, kamu çalışanlarımızın, memurun, işçinin oluşan haklarını vaktinde alabilmesi bizim içinde de önemli. Kamu hizmetlerinin aksamaması, zamanda yerine getirilmesi ve elbette çalışan personelinin motivasyonunu muhafaza edilmesi son derece önemli noktalar. Çünkü hepimiz halkın hizmetinde, halkımızın bu manada memuruyuz” dedi.

ATUN; “REEL SEKTÖR ÖDEMELERİNE DE ÖNEM VERİYORUZ”

“TAŞIMACILIK ÖDEMELERİ DE BUGÜN VE YARIN ÖDEYİP TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Maliye Bakanı Sunat Atun, reel sektör ödemelerine de önem verdiklerini belirtti.

Atun, kamu çalışanının yanında reel sektör ödemelerinin de takvimlendirilmiş bir şekilde, eş zamanlı yapılmasının büyük önem taşıdığını, bu bağlamda hafta başında, Doğrudan Gelir Destekleri ile Küçükbaş Hayvan yetiştiricilerine ödeme yapıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, taşımacılık ödemelerini de bugün ve yarın ödeyip tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Biriken bir takım sorunların olduğuna vurgu yapan Atun, özellikle taşeronlar üzerinden hizmet alımı ile yapılan hizmetler karşılığı ödemelerde de birtakım sorunlar oluştuğunu, bunları da Maliye Bakanlığı olarak, bu hizmeti alan bakanlıklarla çalışarak, mağduriyetin kaldırılması için çok süratli bir şekilde çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun’un ardından toplantıda yer alan sendika başkanları da kısa birer konuşma yaptı.

KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU İŞ Başkanları, sorunların çözümüne yönelik göstermiş oldukları diyalog ve istişare için Maliye Bakanı Sunat Atun ve bürokratlarına teşekkür etti.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, ancak içinde bulunduğumuz süreçte telafisi mümkün olmayan hizmetlerde çalışan emekçilerin, özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlık göstererek görevini layığıyla yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere elzem yerlerde personel eksikliği nedeniyle görev alan emekçilerinde de emeğinin karşılığını gününde alması gerektiğini söyledi.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da konuşmasında ekonomik krizin farkında olduklarını ancak aylardır devam eden ek mesai sorununun da giderilmesi gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini, bugün bu sorunun uzlaşıyla çözüme kavuşmasından ötürü de memnun olduklarını dile getirdi.

SERDAROĞLU

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, amaçlarının memleketi kaosa sürüklemek olmadığını, çalışanın dayandığını ve gösterebildiği anlayışı gösterdiğini, ancak hakkını da zamanında almasının önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ve Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre’de hazır bulundu.