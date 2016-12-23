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ATV'ye "Atatürk'e hakaret" cezası!

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ATV'ye "Atatürk'e hakaret" cezası!
RTÜK, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın başvurusu sonucu ATV'ye para cezası verdi.

RTÜK, ATV Avrupa kanalında Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yapılan hakaretleri şikayet eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın başvurusunu sonuçlandırdı. RTÜK, ATV'ye para cezası verdi.

 

PARA CEZASI KESİNLEŞTİ

CHP'li Yarkadaş'ın başvurusunu sonuçlandıran RTÜK, kanala 6112 sayılı kanunun  8. Maddesinin 1/ (ç) ve (i) bendleri kapsamında yaptırım uygulanma kararı aldı. Böylece Atv Avrupa kanalının RTÜK'e para cezası ödemesi de kesinleşti.

Kararın ardından açıklama yapan Yarkadaş, cumhuriyetin kurucuları ve kurucu değerlerine olan sistematik saldırıların sürdüğünü hatırlatarak, “Bu iftira ve hakaretlere sessiz kalacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir takım kendini bilmezlerin alçakça saldırılarına sessiz kalmayacağız” ifadesini kullandı.

 

'AKİT TV, KILIÇDAROĞLU'NA İFTİRA ATIYOR'

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKİT TV’de yayınlanan bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edildiği gerekçesiyle de RTÜK’e başvurdu.

Yarkadaş, AKİT TV'de 21 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan “ANA HABER ” isimli programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ispattan yoksun iftira ve hakarette bulunulduğu gerekçesiyle RTÜK’e şikayet dilekçesi verdi.

Yarkadaş, söz konusu yayının 6112 Sayılı yasa çerçevesinde değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep etti.​

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