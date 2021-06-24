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Audi Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

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Volkswagen Grubu markalarından Audi, elektrikli araçlara geçiş planı kapsamında içten yanmalı motorlara son vereceği tarihi açıkladı.
Audi Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak

Volkswagen Grubu markalarından Audi, elektrikli araçlara geçiş planı kapsamında içten yanmalı motorlara son vereceği tarihi açıkladı.

Alman üreticiden yapılan açıklamada, 2033 yılından itibaren Avrupa'da dizel ve benzinli otomobili satışına son verileceği kaydedildi.

İngiliz yayın organı Autoexpress'in haberine göre, Audi'nin 2050 yılında ise net-sıfır karbon emisyonuna ulaşacağı aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, Audi 2026 yılında son içten yanmalı motorunu yollara çıkaracak. Fakat bu tarihten sonra yeni bir içten yanmalı motor geliştirmeyeceği ifade edilen Alman üreticinin, bunun yerine tam elektrikli araç teknolojilerine ağırlık vereceği belirtildi.

Audi'den yapılan açıklamada, söz konusu planın Avrupa pazarı için olduğu vurgulanırken, büyümeye devam eden Çin pazarında ise içten yanmalı motorlara devam edileceği bildirildi.

Öte yandan, Audi'nin 2025 yılına kadar 20 yeni e-tron olarak adlandırılan elektrikli model tanıtacağı da verilen bilgiler arasında.

Audi CEO'su Markus Duesmann, "Yenilikçi gücümüz sayesinde, bireylere sürdürülebilir ve karbonsuz mobilite seçenekleri sunuyoruz. Yasakların başarısına inanmıyorum. Teknoloji ve inovasyonun başarısına inanıyorum" dedi.

EMİSYON KURALLARI ÜRETİCİLERE ELEKTRİK VERDİ

2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından, dizel motorları bırakarak daha verimli benzinli motorlara yönelen üreticiler, Avrupa Birliği'nin yeni emisyon standartlarını karşılamak için ise günümüzde elektrikli modellere ağırlık veriyor.

Özellikle yakın bir gelecekte Avrupa'nın birçok merkezinde içten yanmalı motora sahip araçlara yasak gelecek olması, otomotiv üreticilerinin bu motorları terk ederek tam elektrikli otomobillere yönelmesine yol açıyor. Gelinen noktada birçok marka, 2030'dan sonra sadece elektrikli otomobil üreten şirketler haline gelecek.

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