Audi TT'nin yeni hali

Audi’nin yeni model TT aracının tasarımında değişikliğe gidildi. Yeni Audi TT hiç olmadığı kadar daha modern ve dikkat çekici.

Audi’nin yeni model TT aracının tasarımında değişikliğe gidildi. Audi, yeni aracının tasarımı üzerinde yapmış olduğu bir takım değişiklikler ile alıcılarının karşısına çıkacak. Yeni Audi TT hiç olmadığı kadar daha modern ve dikkat çekici.

Yenilenen Audi TT, tampon tasarımının yanı sıra ızgara ve hava girişleriyle de ön plana çıkıyor. Daha sportif bir görünüme kavuşan Audi TT, tasarımıyla şimdiden büyük beğeni toplamayı başardı diyebiliriz.

TT’nin genel tasarım çizgilerinden vazgeçmeyen Audi, araca 200 beygirlik 2.0 litrelik turbo motor entegre etmiş ve bu araç TT 40 TFSI olarak isimlendirilmiş. TT 45 TFSI olarak adlandırılan modelde ise 245 beygirlik bir motor sürücüleri karşılıyor. Ayrıca bu modelde Quattro seçeneğinin de bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Audi TT yeni tasarımıyla göz dolduruyor!

Yeni TT, 6 ileri manuel ya da 7 ileri S Tronic şanzıman seçeneği sürücülerin beğenisine sunulacak. 7 ileri S Tronic şanzıma sahip olan modeldeyse 310 beygirlik benzinli bir motor bulunduğunu da belirtelim.

İç dizayn konusunda da bazı adımlar atan Audi, yenilenen TT’de 12.3 inçlik dijital multimedya bir ekranı bizlere sunuyor. Yeni nesil gösterge tablosu ile satışa sunulacak olan araç, sesli komutla çalışan MMI multimedya sistemi ve Bang and Olufsen ses sistemiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni nesil Audi TT, 2018’in sonlarına doğru yollara düşmüş olacak.