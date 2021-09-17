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AUKUS Asya-Pasifik'te güç kaymasının sinyallerini veriyor

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Amerikalı yetkililer, Asya Pasifik'teki yeni güvenlik ortaklık hareketinin Pekin'e karşı koymayı amaçlamadığını söyledi. Ancak uzmanlar, AUKUS anlaşmasının bölge genelinde strateji ve politikada bir paradigma değişikliğine işaret ettiğini söylüyor.
AUKUS Asya-Pasifik'te güç kaymasının sinyallerini veriyor

Amerikalı yetkililer, Asya Pasifik'teki yeni güvenlik ortaklık hareketinin Pekin'e karşı koymayı amaçlamadığını söyledi. Ancak uzmanlar, AUKUS anlaşmasının bölge genelinde strateji ve politikada bir paradigma değişikliğine işaret ettiğini söylüyor.

Asya Pasifik'teki yeni güvenlik ortaklığı, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti.

İngiltere ve ABD'nin Avustralya'ya nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları yerleştirmek için teknoloji ve yetenek sağlayacak.

İngiltere ve ABD’li yetkililer hareketin Pekin'e karşı koymayı amaçlamadığını vurguluyor ancak uzmanlar bölge stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor.

İngiltere de, özellikle Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra Asya-Pasifik'e daha fazla dahil olmaya istekli ve Avustralya, Çin'in etkisi konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Uzmanlara göre yeni bir çizgi çekildi

Savunma kıdemli direktörü Guy Boekenstein, "Bu gerçekten önemli bir şey çünkü bu üç ülkenin de Çin Komünist Partisi'nin Hint-Pasifik'teki hamlelerine karşı kuma bir çizgi çizdiğini gösteriyor" dedi.

Nükleer denizaltılar anahtar rol oynuyor.

Savunma, strateji ve ulusal güvenlik direktörü Michael Shoebridge, "Nükleer bir denizaltının muazzam savunma yetenekleri ve dolayısıyla bölge için sonuçları var. Dünyada sadece altı ülkenin nükleer denizaltıları var. Bunlar, gerçekten güçlü bir caydırıcı yetenek" dedi.

Shoebridge "İş birliği hakkında sözler duyuyoruz ve ardından Tayvan'a yönelik tehditleri ve Hong Kong'daki olayları ve Güney Çin Denizi'nin hızlı militarizasyonunu görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten stratejik meseleler söz konusu olduğunda,Çin’e karşı caydırıcılık mantıklı görünüyor" diye konuştu.

Bölge ülkelerine de faydası olacak

ABD, bölgedeki diğer ortaklıklara Japonya, Güney Kore, Tayland ve Filipinler'in yanı sıra Hindistan ve Vietnam ile de büyük yatırımlar yapıyor.

Shoebridge'e göre bu anlaşma, Çin'in artan gücüyle ilgili endişeler karşısında hepsine fayda sağlayabilir.

Strateji uzmanı Shoebridge "Bölge bunu takdir edecek. Bu, büyük bir şey tarafından yönlendirilen jeopolitik bir değişimin parçası” dedi.

Güç dengesi değişiyor

Stimson Center'daki Doğu Asya Programının eş direktörü Yun Sun  "Avustralya'nın nükleer denizaltılara sahip olması, Çin'den daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Bölgedeki güç dengesini değiştirir. Çin, Güney Çin Denizi veya Tayvan Boğazı'nda bir güvenlik durumuyla karşı karşıya kalırsa, bu orduyu etkiler. Bölgedeki güç dengesi değişiyor” dedi.

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