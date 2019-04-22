Austine Wallie’nin öldürülmesi ile ilgili sıcak gelişme!

Baskında, cinayetle bağlantısı tespit edilen 9 yabancı uyruklu tutuklanarak sorguya alındı.
Polis ilk sorgunun ardından olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tespit ederek tutukladı. Sorguda zanlılardan birinin cinayetin işlendiği yer ve AustineWallie’ın cesedinin taşındığı araba konusunda polise bilgi verdiği belirtildi. Polis, cinayet mahalli olduğu düşünülen ev ve cesedin taşındığı arabayı incelemeye aldı.
Cinayetle bağlantılı olarak tutuklanan 12 kişi Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.