Av.Atlı: İktidar ve ürkek muhalefet anlayışı hiçbir bireyin can güvenliğinin olmadığı bir yapıya yol açtı

TDP yeni Genel Sekreteri Mine Atlı'nın paylaşımı:

Dün akşam İskele’de parti çalışmaları yaptığımız esnada Halil Falyalı’nın kurşunlanarak öldürüldüğünün haberini aldık. Ülkemizde mafyaların, çetelerin kol gezdiğini dün bilmeyen yoktu, bugün yine yok.

TDP Gençlik Örgütü'nün 1 Kasım 2021’de meclis önünde yaptığı eylemle sorduğu soruların meclis kürsüsünden dahi sorulmadığına tanık olduk. Henüz bir hafta önce mafyanın gözdağı vererek gerçekleştirdiği kurşunlamanın ardından tek bir açıklama tek bir istifa gelmedi.

Şimdi yine kurşunlayan 2 kişi cezaevine gönderilecek ve konu kapanacak? Etrafımıza donanan yüzlerce mobeseler kalaşnikoflu mafyaları tespit edemiyorsa ne amaçla ordalar? Hangi limanlardan girdiler ülkeye?

Mafya çetelerine göz yuman, oyunlarının içerisinde yer alan iktidar ve ürkek muhalefet anlayışı hiçbir bireyin can güvenliğinin olmadığı bir yapıya yol açtı.

İrade'miz bu mu?

Bu hesaplaşma burda bitti mi? Engel olunacak mı yoksa çocuklarımıza artık gece kulüplerinde yanan ışıkları açıkladığımız gibi silah seslerini de mi açıklamaya çalışacağız?

Bir insanı evladının önünde vuran mafyanın tehlikesini hiç bir siyasinin anlatmasına gerek yok. Halk bu tehlikenin farkında.