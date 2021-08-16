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Av. Emre Efendi: “Bakanlar Kurulu halkı kandırıyor, halkla, aklımızla dalga geçiyor”

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Avukat Emre Efendi, Güven Yapı Kooperatifi'ne kiralanan bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmesinin üzerine bir açıklama yaparak, "Bakanlar Kurulu halkı kandırıyor, halkla, aklımızla dalga geçiyor” dedi.
Av. Emre Efendi: “Bakanlar Kurulu halkı kandırıyor, halkla, aklımızla dalga geçiyor”

İşte açıklama;

BAKANLAR KURULU HALKI KANDIRIYOR, HALKLA, AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR.

Yeter hükümet olarak bu halkla dalga geçtiğiniz.
Bakanlar Kurulu gene ayın oyun yapıyor.
Eziç üzerindeki doğa katliamı meselesiyle ilgili 2 adet Bakanlar Kurulu Kararı vardı. Biri 2017 biri 2018 yılına ait. Esas kaynak Karar 2017 yılına ait karardır ve 2017 yılına ait esas kararı iptal etmediler. Sadece kira bedelleri belirlensin noktasındaki 2018 yılına ait kararı iptal ettiler. Bunu yapmak için de ara emri alıp alamayacağımızı bekleyip görmek istediler. Ara emri alınca göz boyamak için esas kaynak kararı bırakıp diğerini iptal ettiler. Bu işe herzaman yaptıkları gibi hile hurdayla, başka bir formülle devam etmeye çalışacakları burdan belli. Davamız devam edecek.
Yazıklar olsun lafı size az kalır.

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