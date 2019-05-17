Av kazasına 150 Bin euro tazminat

Fileleftheros gazetesi, Rum Temyiz Mahkemesi’nin, başka bir avcıyı yaraladığı için söz konusu avcıyı, faiziyle birlikte 150 bin Euro tazminat ve doktor masrafları için ise 7 bin 700 Euro ödemeye mahkum ettiğini yazdı.

Olayın yaşandığı yıl, 48 yaşında olan yaralanan avcının, o dönemde 600 lira aylık gelirle ayakkabı boyacılığı yaptığını yazan gazete, bahse konu kişinin, sol gözünden ciddi şekilde yaralandığını, bu nedenden dolayı da çalışmak için yetersiz olarak addedildiğini ve aylık gelirinin ise sakatlık ödeneği olan 270 Euro ile sınırlı kaldığını belirtti.