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Av köpeği hırsızlığında iki toplumlu çete şüphesi

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Rum polisinin, Baf’ın “Peya” köyü yakınlarında şüpheli bulduğu bir aracı durdurmak istediği, dur ihtarına uymayan ve daha sonra terk edilmiş olarak bulunan aracın içerisinde, bölgeden çalınan 6 adet av köpeğinin tespit edildiği bildirildi.
Av köpeği hırsızlığında iki toplumlu çete şüphesi

Politis gazetesi, Rum polisinin dün sabah saatlerinde “Peya” bölgesinde devriye gezerken şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istediği, iki gencin kullandığına inanılan aracın dur ihtarına uymayarak kaçtığını yazdı.

Gazete haberinin devamında, aracın daha sonra yakınlardaki bir tarlada terk edilmiş halde ve içerisinde 6 çalıntı av köpeğiyle birlikte bulunduğunu belirtirken, polisin incelemesinde aracın plakalarının sahte olduğu, gerçek plakaların ise aracın içinde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Rum polisinin araç içinde bulunan gerçek plakaların incelenmesi sonrasında, aracın 84 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’e ait olduğunun tespit edildi. İki toplumlu Suçla Mücadeleyle İşbirliği Teknik Komitesi’nin yardımının istendiği belirtilen haberde, hakkında tutuklama kararı çıkartılan sözkonusu Kıbrıslı Türk’ün ise hayatta olup olmadığının dahi bilinmediği vurgulandı.

Gazete, Rum polisinin, hem Güney Kıbrıs, hem de KKTC’de faaliyet gösteren bir çetenin varlığından şüphelendiğini aktardı.

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