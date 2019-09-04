  • BIST 100.077
  • Altın 281,812
  • Dolar 5,6688
  • Euro 6,2538
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Av köpeği karşılığında transfer oldu

» »
Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor’a av köpeği karşılığında transfer oldu.
Av köpeği karşılığında transfer oldu

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu.

 

Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor’da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, şöyle konuştu:

"Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor’da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin câzip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim."  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakimden ‘cinsel saldırı’ sanığına: Her gülümseyenle ilişkiye mi girmek istiyorsun?04 Eylül 2019 Çarşamba 15:49
  • Giysilerdeki deodorant lekesi nasıl çıkar?03 Eylül 2019 Salı 22:30
  • 'Büyü var' diyerek kandırıp 28 bin TL'lik altını çaldılar03 Eylül 2019 Salı 20:01
  • Sertap Erener'den sansür tepkisi : Çıplaklık ayıp değil03 Eylül 2019 Salı 19:57
  • Efes o biraların üretimini durdurdu03 Eylül 2019 Salı 19:44
  • Sadece patates kızartması ve cips yiyen çocuk ‘kör’ oldu03 Eylül 2019 Salı 19:42
  • Ünlü oyuncu Kruger: Sahte kimlikle İsrail'e girdim03 Eylül 2019 Salı 15:39
  • Türkiye'den çekiliyor mu; Netflix'ten açıklama03 Eylül 2019 Salı 15:16
  • Harry Potter kitaplarına yasak: Gerçek büyüler içeriyor...03 Eylül 2019 Salı 15:12
  • RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması03 Eylül 2019 Salı 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti