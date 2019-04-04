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Av. Mahmut Tanal: Ak parti genel başkan yardımcısının Açıklamaları manipülasyon amaçlı @Mtanal #ŞeffaflıktanKorkma

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Av. Mahmut Tanal: Ak parti genel başkan yardımcısının Açıklamaları manipülasyon amaçlı
Av. Mahmut Tanal: Ak parti genel başkan yardımcısının Açıklamaları manipülasyon amaçlı @Mtanal #ŞeffaflıktanKorkma

Ak parti genel başkan yardımcısının Açıklamaları manipülasyon amaçlı ve tek taraflı olup CHP İle ilgili hiçbir veri sunmamıştır.

Gerçekleri gün İçin de ilçe bazında sosyal medyada paylaştım.

EKREM İMAMOĞLU İle Binali Yıldırım arasındaki fark aynen devam etmektedir.

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