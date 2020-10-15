Av. Mesutoğlu Desteğim Akıncı'ya

Haziran ayında HP’den istifa eden Serkan Mesutoğlu ile Yusuf Avcıoğlu, Naim Pınar gibi HP bürokratları pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde oylarını Akıncı’ya vereceklerini açıkladı.

Haziran ayında HP’den istifa eden Serkan Mesutoğlu ile Yusuf Avcıoğlu, Naim Pınar gibi HP bürokratları pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde oylarını Akıncı’ya vereceklerini açıkladı.

İşte o açıklama:

Pazar günü gerçekleşecek olan seçimde Mustafa Akıncı’ya destek olmak için illa ki federasyonu savunmak gerekmiyor. Tanınan bağımsız bir devlet mi yoksa federasyon mu diye sorsalar tanınan bağımsız bir devleti tercih ederim. Konfederasyon mu yoksa federasyon mu diye sorsalar konfederasyonu tercih ederim.

Beş yıl önce ikinci turda kayırmacılık ve hukuksuzluk üzerine kurulu zihniyete destek vermemin söz konusu olamayacağını ifade etmiştim. Bu düşüncemi aynen tekrar ederim. UBP’nin “Devletim” diye diye devletin altını oyan, onu her geçen gün itibarsızlaştıran bir siyaset güttüğünü düşünmeye devam ediyorum. Haliyle Ersin Tatar benim için bir seçenek olamaz.

Mustafa Akıncı’yı görev süresi içerisinde eleştirdiğim zamanlar olmuştur. Eleştirilerim bakidir. Ne var ki, Mustafa Akıncı’nın toplumunun öz saygısına sahip çıkan, hukukun üstünlüğü ilkesine duyarlı ve sırası geldiğinde sözünü sakınmayacak bir siyasetçi olduğuna dair inancım tamdır. Bu inançla Pazar günü oyum Mustafa Akıncı’nındır.