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Av. Mesutoğlu'ndan Hükümete “kurumlarımızı biz yönetebiliriz” eleştirisi

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Av. Mesutoğlu'ndan Hükümete “kurumlarımızı biz yönetebiliriz” eleştirisi
Madem ki dört parti de, ister seçimden önce isterse daha önceki zamanlarda, “kurumlarımızı biz yönetebiliriz” demiştir o zaman hükümetin yol haritasında bu iddiayı gösteren bir hedef neden yer almıyor?

Halkın Partisi üyesi Av. Serkan Mesutoğlu'ndan CTP/HP/TDP/DP hükümet programına eleştiri geldi.

Mesutoğlu "Sosyal Medya" hesabından yaptığı açıklamada hükümete eleştirilerde bulundu.

İşte o açıklama;

Görülüyor ki CTP – HP – TDP – DP Koalisyon Hükümeti, hükümet programı içerisinde polisin sivile bağlanması, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın atanması, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanması ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın atanması ile alakalı olarak ortaya herhangi bir hedef koymadı.

Hükümet programı içerisinde bahsettiğim konularla ilgili bir hedef olmaması ne demektir? Bu konular hakkında ülkemizde bir değişiklik ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz demektir.

Oysa üyesi olduğum HP, CTP ve TDP, başta seçim bildirgelerinde olmak üzere, çeşitli vesilelerle bu konularda karar verici mekanizmanın Kıbrıs Türk Halkı iradesiyle seçilen kurumlar olması gerektiğini beyan etmişlerdir. Benzer bir şekilde DP, 2013 yılında CTP ile kurduğu hükümet döneminde aynı beyanın altına imza atmıştır.

Hal böyleyken, ortada bir çelişki olmadığını söylemek mümkün görünmüyor. Bu çelişkili duruma neden olan düşüncenin ne olduğunun kamuoyuna açıklanması, hiç bir şey için değilse bile siyasi partilerimiz ve halk arasında doğru bir iletişimin sağlanması açısından, hükümetin boynunun borcudur diye düşünüyorum.

Madem ki dört parti de, ister seçimden önce isterse daha önceki zamanlarda, “kurumlarımızı biz yönetebiliriz” demiştir o zaman hükümetin yol haritasında bu iddiayı gösteren bir hedef neden yer almıyor?

 

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