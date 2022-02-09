Av. Mine Atlı, TDP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.
TDP’yi kurultaya götürmek için genel sekreterlik görevine seçilen Mine Atlı, 13 Mart’ta yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
İLGİLİ HABERLER
Av. Mine Atlı, TDP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.
TDP’yi kurultaya götürmek için genel sekreterlik görevine seçilen Mine Atlı, 13 Mart’ta yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.