  • BIST 2.042,85
  • Altın 791.68584
  • Dolar 13.5396
  • Euro 15.4852
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Av. Mine Atlı, TDP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

» »
TDP’yi kurultaya götürmek için genel sekreterlik görevine seçilen Mine Atlı, 13 Mart’ta yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Av. Mine Atlı, TDP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı

Av. Mine Atlı, TDP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

TDP’yi kurultaya götürmek için genel sekreterlik görevine seçilen Mine Atlı, 13 Mart’ta yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

 

İLGİLİ HABERLER

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halil Falyalı Suikastı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Hareket09 Şubat 2022 Çarşamba 18:16
  • Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Falyalı Cinayetiyle İlgili Açıklama09 Şubat 2022 Çarşamba 18:05
  • UBP, HP İle Yarın, CTP İle Cuma Günü Görüşecek09 Şubat 2022 Çarşamba 17:58
  • Sucuoğlu: Toplantı Oldukça Olumlu Geçti. Cuma Veya Cumartesi Tekrardan Görüşeceğiz09 Şubat 2022 Çarşamba 17:54
  • Falyalı'nın Eşi Özge Taşker Falyalı'dan Duygu Dolu Son Mesaj09 Şubat 2022 Çarşamba 17:18
  • ''Zaten Düşmanları Vardı'' Deyip Cinayeti Normalleştiremeyiz09 Şubat 2022 Çarşamba 16:48
  • TDP’den Falyalı Cinayeti İle İlgili Açıklama Geldi09 Şubat 2022 Çarşamba 16:43
  • UBP-DP Görüşmesi Başladı09 Şubat 2022 Çarşamba 16:36
  • UBP – YDP Görüşmesi Tamamlandı… Sucuoğlu: İlk Görüşme Çok Olumlu Bir Havada Geçti09 Şubat 2022 Çarşamba 16:32
  • Devletin Zirvesi, Çatalköy’deki Cinayeti Görüştü09 Şubat 2022 Çarşamba 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti