Av. Öncel Polili "Polis'in özrü kabahatından büyük"

İşte o açıklama;
Polisin özrü kabahatinden büyük. Belli ki, bu tür meselelerin ağır insan hakkı ihlali olduğunun farkında olmayacak bir cahillik içindeler. Daha önce Mehmetçik Polis Karakolundaki dayak olayında polis memuru 2 ay hapis cezası aldığında polis arkadaşlar cezayı ağır bulmuştu. Demek ki 2 ay hapis cezası ibret verici olmamış.
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