Av ruhsatları için 4 ilçede kaymakamlıklar bugün 09.30-12.00 arası açık olacak

Yeni av sezonunda avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla bugün 4 ilçede kaymakamlıklar 09.30 – 12.00 saatleri arasında açık olacak.
İçişleri Bakanlığı, kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla bugün 09.30-12.00 saatleri arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının açık olmasını ve hizmet vermeye devam etmesini kararlaştırdı.
Av ruhsatı çıkartmak isteyen avcılar bugün İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarından gerekli işlemlerini yaparak ruhsat çıkartabilecekler.
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