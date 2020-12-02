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Av. Serkan Mesutoğlu: Siyasetimizde gaf üstüne gaf yapılıyor.

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Halkın Partisi, içinde milletvekili olmayan bir hükümet önerdiğini açıklayarak katledilen hukukun ruhuna fatiha okudu.
Av. Serkan Mesutoğlu: Siyasetimizde gaf üstüne gaf yapılıyor.

İşte açıklama;

Siyasetimizde gaf üstüne gaf yapılıyor.

Önce Cumhurbaşkanlığı hükümet boşluğu oluşmasında Tatar’ın hatası olmadığını ifade ederken Sözleşmeler Yasası’nı gerekçe göstererek hukuku katletti.

Ardından Halkın Partisi, içinde milletvekili olmayan bir hükümet önerdiğini açıklayarak katledilen hukukun ruhuna fatiha okudu.

Anayasamız açıktır. Hükümeti kurma görevi yalnızca milletvekillerine verilebilir. Hal böyleyken, içinde milletvekili olmaması savunulan bir hükümet önerilmesi saçmalığın daniskasıdır.

Bilgisizlik siyasetimizin içerisinde böyle kök saldığı sürece bu toplum hayır etmeyecektir.

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