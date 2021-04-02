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Av.Serkan Mesutoğlu:Bu şekilde yolsuzlukla mücadele edilemez ancak yolsuzluğun parçası olunabilir

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Mesutoğlu:Hukuka aykırı işlemlerle yolsuzlukla mücadele edilemez ancak yolsuzluğun parçası olunabilir
Av.Serkan Mesutoğlu:Bu şekilde yolsuzlukla mücadele edilemez ancak yolsuzluğun parçası olunabilir

Av.Serkan Mesutoğlu sosyal medya hesabından paylaştı:

Başbakan Yardımcısı Arıklı, KIBTEK’e 24 bin tonluk akaryakıt alımının “doğrudan alım” yöntemiyle alınacağını duyurdu. “Doğrudan alım” ne demektir? İhalesiz alım demektir. Peki Kamu İhale Yasası buna izin veriyor mu? Hayır. Göreve geldiği günden beridir KIBTEK ile ilgili yolsuzluk kelimesini ağzından düşürmeyen Arıklı’nın bilgisi dahilinde atılan bu adım hukuka açıkça aykırıdır. Hukuka aykırı işlemlerle yolsuzlukla mücadele edilemez ancak yolsuzluğun parçası olunabilir.

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