Av tarihleri yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü”ne göre büyük avda 12, birinci ince avda 18 ve ikinci ince avda ise 4 gün avlanılabilecek.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzüğe göre av tarihleri şöyle:
Büyük Av Günleri: 3, 10, 17, 24 Kasım 2024; 1, 8, 15, 22, 25, 29 Aralık 2024 ve 1, 5 Ocak 2025.
Birinci İnce Av Günleri: 12, 15, 19, 22, 26, 29 Ocak 2025; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Şubat 2025.
İkinci İnce Av Günleri: 1, 8, 15, 22 Eylül 2024.
Tüzük’te ayrıca, avlanmaya kapalı bölgeler de duyuruldu.
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