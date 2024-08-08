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Av tarihleri yayımlandı

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Büyük av, birinci ince av ve ikinci ince av günleri açıklandı.
Av tarihleri yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü”ne göre büyük avda 12, birinci ince avda 18 ve ikinci ince avda ise 4 gün avlanılabilecek.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tüzüğe göre av tarihleri şöyle:

Büyük Av Günleri: 3, 10, 17, 24 Kasım 2024;  1, 8, 15, 22, 25, 29 Aralık 2024 ve 1, 5 Ocak 2025.

Birinci İnce Av Günleri: 12, 15, 19, 22, 26, 29 Ocak 2025; 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Şubat 2025.

İkinci İnce Av Günleri: 1, 8, 15, 22 Eylül 2024.

Tüzük’te ayrıca, avlanmaya kapalı bölgeler de duyuruldu.

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