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Av tüfeği ile evi basarak, 500 bin TL çaldı!

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Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan evi tüfekle basıp, ateş açan, evdeki 500 bin TL’yi aldığı iddia edilen zanlı E.A, "geceleyin ev açma, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, ikametgahtan sirkat, kasti h
Av tüfeği ile evi basarak, 500 bin TL çaldı!

Polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının  6 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:30 raddelerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu babasına ait çifte kırma av tüfeği ile Gönyeli'de bulunan İ.K.'ye ait olan ikametgahın avlusuna izinsiz girip, kilitli vaziyetteki ahşap kapısını tekme atıp kırarak içeriye giriş yaptıktan sonra, tüfeğin dipçiği ile salondaki kapı camını, aynayı kırdığını, yanındaki duvara ise bir el ateş edip  4 santim çapında delip hasara uğrattıktan sonra, ikametgahta ibadet yeri olarak kullanılan oda içerisindeki üç çekmeceli ahşap dolabın 1'nci çekmecesi içerisinde beyaz naylon poşet içerisinde 200 TL'lerden oluşan toplam 500 bin TL nakit parayı sirkat edip aynı yerden çıkış yaptığı iddiası ile hakkında şikayet olduğunu aktardı.

Polis, zanlının 8 Temmuz 2024 tarihinde Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, av tüfeğinin de bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan detaylı araştırma sonucu bir adet av tüfeği fişengi tapası ve bir miktar av tüfeği fişengi saçması bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, aranan emareler, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi

 

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