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Av ve avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşüldü

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.
Av ve avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesinin ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edeceği bildirildi.


“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle: 
“Bu yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşama alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını arttırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılması amacıyla düzenlenmiştir.”
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser ve danışmanı Mehmet Paralik, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Taşkent Doğa Parkı Üyesi Kemal Basat, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Damla Beton ve üyeler Uğur Gökaşan ile Ersan Korudağ ve Kıbrıs Yaban Hayatı Koruma Vakfı üyeleri Servet Yamak ile Tokay Kastanbollu  da  katılıp, görüş ve önerilerini sundu.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, komite üyeleri: CTP Milletvekili Asım Akansoy,  HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.  

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