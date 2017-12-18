Av yüzünden kavga çıktı, bir kişi vuruldu

Akrabalar arasında çıkan kavgada Ahmet Korkmazer isimli 73 yaşındaki adam, öz yeğeni 23 yaşındaki Engin Yeşilyurt’u av tüfeği ile vurdu.

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde dün meydana gelen olayda akrabalar arasında çıkan kavgada Ahmet Korkmazer isimli 73 yaşındaki adam, öz yeğeni 23 yaşındaki Engin Yeşilyurt’u av tüfeği ile vurdu.

İddialara göre; akrabası 22 yaşındaki Birtan Kahramanoğlu ile ava çıkan Engin Yeşilyurt, akrabası Ahmet Korkmazer’in bahçesine girdi. Korkmazer’in oğlu 48 yaşındaki Veysel Korkmazer, “Neden babamın bahçesinde avlanıyorsunuz” diye onları uyardı. Bu uyarı tartışmanın fitilini ateşledi. Hepsi akraba dört kişi arasında çıkan tartışma sonucu Engin Yeşilyurt, av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilyurt’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan tüm taraflar hakkında soruşturma başlattı.

"Hepsi olaya karıştı"

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen vurulma olayı şöyle gerçekleşti: Veysel Korkmazer, babasına ait bahçede avlandıkları gerekçesiyle Engin Yeşilyurt ile Birtan Kahramanoğlu ile tartıştı. Çıkan tartışmada Engin Yeşilyurt, Veysel Korkmazer’in yüzüne yumruk atıp burnunu kırdı. Veysel Korkmazer ise elleri ve ayakları ile Yeşilyurt’u darp etti. Bu esnada Birtan Kahramanoğlu da elindeki av tüfeğini Veysel Korkmazer’e doğrultup, tüfekle darp etti. Bu esnada Veysel’in babası Ahmet Korkmazer, Engin Yeşilyurt’a ev tüfeği ile iki el ateş etti. Yaralanan Yeşilyurt, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba oğul Korkmazer ise tutuklandı.

"Peşlerine düşüp, ateş açtı"

Yaşanan olayla ilgili ailenin iddiası ise şöyle: Birlikte avlanmaya Birtan Kahramanoğlu ile Engin Yeşilyurt’un vurdukları avı Ahmet Korkmazer’in arı kovanlarının bulunduğu bahçeye düştü. İkili, düşen avlarını aramaya gitti. Buna sinirlenen Korkmazer, “Neden arılarımı rahatsız ediyorsunuz” diye yeğenine çıkıştı. Bu nedenle Engin, Birtan ve akrabası Ahmet Korkmazer ve oğlu Veysel Korkmazer arasında tartışma çıktı. İddialara göre, tartışma esnasında Veysi Korkmazer, nacak ile Engin’e saldırdı. Engin’in nacaklı saldırıda eli yaralandı. Elinin kesilmesine sinirlenen Engin, Veysel Korkmazer’e yumruk attı. Ahmet Korkmazer’de av tüfeği ile Engin ve yanındaki Birtan’a ateş açtı. Saçmalar Engin’in sol şakağına isabet ederken, Birtan ile Engin koşarak araçlarına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ahmet Korkmazer bu kez de Van aracına binip ikisini takibe aldı.10 metre ileride aracı kıstıran Ahmet Korkmazer gelişi güzel arabaya ateş açtı. Meydana gelen olayda saçmalardan dolayı yaralanan Engin Yeşilyurt, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeşilyurt’un durumunun iyi olduğu ,akşam saatlerinde taburcu edildiği belirtildi. Meydana gelen olayla ilgili baba oğlu Korkmazer’in gözaltına alındığı, Engin Yeşilyurt ile Birtan Kahramanoğlu hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

"Oğlum kör olabilirdi"

Bu arada Diyalog’a konuşan annesi Ayşe Yeşilyurt, Ahmet Korkmazer’in oğlu Engin Yeşilyurt’un dayısı olduğunu, Veysel Korkmazer’in de dolayısıyla akrabası olduğunu belirterek, basit bir nedenden dolayı yaşanan olayı kendilerini perişan ettiğini söyledi. Anne Yeşilyurt, “Engin başını eğmese saçmalar yüzüne gözüne isabet edecekti ve belki de oğlum kör olacaktı. Allah korudu ”dedi. Aile, “Umarım adalet yerini bulur. Bir tartışma yüzünden oğlumu takip edip, öldürmeye teşebbüs eden şahıs gerekli cezayı alır” şeklinde konuştu. Ayşe Yeşilyurt, Birtan Kahramanoğlu’nun da akrabaları olduğunu ifade ederken, “Hepsi akraba ama bu olay yaşandı. Çok üzücü” ifadesini kullandı. (diyalog)