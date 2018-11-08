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Ava giden kedi, ‘kavgacı’ fare tarafından avlandı (VİDEO)

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Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde bir fare, 'kedi-fare' oyununun kurallarını yeniden yazdı. Oldukça azimli ve kavgacı olduğunu gözlemlenen fare, kendisine saldırmaya hazırlanan kediyi uzun süre kovaladı.
Ava giden kedi, ‘kavgacı’ fare tarafından avlandı (VİDEO)

Lüksemburg'da kameralara takılan bir kedi ile fare kovalamacası, bu kez tahmin edilenin aksine ‘kavgacı' farenin kediyi kovalamasıyla bitti.

Olayı görüntüleyen Claude Alff, kovalamacayı pazartesi günü Esch-sur-Alzette kentinde havuza giderken yolda olduğu sırada gördüğünü aktardı.

Çekilen görüntülerde, oldukça korkmuş olduğu anlaşılan bir kedinin, fare tarafından kovalandığı sırada havaya sıçrayarak ondan kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

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