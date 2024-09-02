Ava Kapalı Bölgede Avlanan 5 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı
Dün ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen avcı kontrollerinde, Ergazi’de gölet mevkiinde ava kapalı bölgede avlandığı tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İkinci av sezonu çerçevesinde yapılan denetimlerde, bu şahısların kanunsuz avlandıkları belirlendi. Polis, olaya karışan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin devam edeceği açıklandı.
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