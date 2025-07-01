  • BIST 10032.33
  • Altın 4286.466
  • Dolar 39.8641
  • Euro 47.1318
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Avans tartışması nedeniyle işverenini bıçaklamakla itham edilen zanlı 3 gün tutuklu

» »
Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki bir işyerinde, avans tartışması nedeniyle çıkan kavgada işverenini bıçaklamakla itham edilerek tutuklanan Bülent Gülbahar, mahkemeye çıkarıldı
Avans tartışması nedeniyle işverenini bıçaklamakla itham edilen zanlı 3 gün tutuklu

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen bıçaklama olayıyla itham edilerek tutuklanan Bülent Gülbahar mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde, avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işveren C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla C.M.’yi yaraladığını kaydetti.

C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini, tehlikesinin bulunmaması nedeniyle tedavi sonrası hastaneden ayrıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ise aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek darp-cebir izi raporlarının temin edildiğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekiden tetkik için kan örneği alındığını ifade etti.

1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti. Ayrıca zanlının olay anında giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken görgü tanığı ifadeleri ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteden geçti01 Temmuz 2025 Salı 11:25
  • Yer Lefkoşa... Evinde ölü bulundu!01 Temmuz 2025 Salı 11:10
  • Harmancı, Erhurman dostluğunu simgeleyen fotoğrafı paylaştı01 Temmuz 2025 Salı 10:16
  • Girne’de iş kazası: 4 metre yükseklikten düştü, yaralandı01 Temmuz 2025 Salı 10:13
  • Sıcak ve açık hava etkisini sürdürecek01 Temmuz 2025 Salı 10:10
  • Hükümette Meclisin son gününde NİSAP çatlağı ne anlam geliyor?01 Temmuz 2025 Salı 10:03
  • TDP'nin Erhürman'a desteği ne anlama geliyor?01 Temmuz 2025 Salı 09:46
  • Sıla Usar İncirli: Hiçbir kaza kendiliğinden olmaz30 Haziran 2025 Pazartesi 16:24
  • Arıklı: Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundum30 Haziran 2025 Pazartesi 16:04
  • KKTC’de askeri bölgeleri çeken Rum tutuklandı30 Haziran 2025 Pazartesi 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti