Avans tartışması nedeniyle işverenini bıçaklamakla itham edilen zanlı 3 gün tutuklu

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen bıçaklama olayıyla itham edilerek tutuklanan Bülent Gülbahar mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken, mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde, avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işveren C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi.

Polis, kavga esnasında zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla C.M.’yi yaraladığını kaydetti.

C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini, tehlikesinin bulunmaması nedeniyle tedavi sonrası hastaneden ayrıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ise aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek darp-cebir izi raporlarının temin edildiğini açıkladı.

Polis, hem zanlıdan hem de müştekiden tetkik için kan örneği alındığını ifade etti.

1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti. Ayrıca zanlının olay anında giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken görgü tanığı ifadeleri ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.