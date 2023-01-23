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Avatar, gişede rekor kırdı

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Avatar: Suyun Yolu, 2 milyar dolar hasılat elde eden sinema tarihinin 6. filmi oldu.
Avatar, gişede rekor kırdı

Avatar serisinin ikinci filmi Avatar: Suyun Yolu, büyük bir başarı elde ederek 2 milyar dolar hasılatı geçen sinema tarihinin 6. filmi oldu. 2009 yılında ilk film vizyona girdiğinde gişede fırtınalar estiren film, 2022'nin en büyük gişe hasılatına imza attı.

Görsel efektleriyle seyirciyi büyüleyen film, 6 haftada gişede 2 milyar dolar sınırını aştı. Filmin yönetmeni James Cameron, serinin devam filmlerinin geleceği müjdesi vermişti. Serinin üçüncü filminin 350 milyon dolarlık rekor bütçeyle çekilmesi planlanıyor.

Deadline sitesine göre yeni Avatar: Suyun Yolu, gişede Top Gun: Maverick'i geçti.

Avatar serisinin 2009'da vizyona giren ilk filmi, 47 günde 2 milyar doları geçmişti. 2 milyar dolar hasılat yapan diğer filmler ise Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens ve Avengers: Infinity War.

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