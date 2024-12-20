Avccıoğlu Arıklı'dan tazminat alacak! Davayı kazandı...

İşte Avcıoğlu'nun yaptığı açıklama;

Ünlü atasözümüz ne der?

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR."

Şimdi atasözlerimizi bir kenara bırakıp, gelelim konumuza;

Hatırlanacağı üzere 2021 yılında, Erhan Arıklı'nın Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı olmasıyla birlikte, kendisinin Kötü Yönetimini Belgelerle gözler önüne serdiğim için, öfke kontrolünü kaybederek, başta şahsım olmak üzere, görev yaptığım KIBTEK Yönetim Kurulları hakkında birçok mesnetsiz itham ve iddiada bulunmuştu.

O dönem kendisini, bu iddialarını belgelerle tartışmak amacıyla TV programlarına davet etmiştik fakat kendisi bundan kaçmış ve kaçınmıştı.

Akabinde, kendisinin bu mesnetsiz iddia ve ithamları noktasında özür dilememesi halinde, bu itham ve iddialarını ispat edebilmesi amacıyla, kendisi hakkında dava dosyalayacağımı belirtmiş ve öyle de yapmıştım.

Erhan Arıklı aleyhinde dosyalamış olduğum davalar 3 yılın ardından nihayet sonuçlanmış, ARIKLI, MAHKEME TARAFINDAN ZEMMEDİCİ - ZEM VE KADİH İÇEREN AÇIKLAMA VE PAYLAŞIMLARI SEBEBİYLE TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLMİŞTİR.

Her iki davayı da kazanmış olmanın, bana verilen görevi layıkıyla ifa ederken, bu göreve TEMİZ BAŞLAYIP - TEMİZ BİTİRMENİN ve bunu mahkeme huzurunda da belgelemenin dayanılmaz hafifliği, gururu ve mutluluğu içerisindeyim.

Kamuoyunun bilgisine...