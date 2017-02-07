"Avcı camiası duyarlı olmalı"

Başkan Keser, Taşkent Av. At. Birliği ve doğa parkı yöneticileri ile görüştü...

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Taşkent Avcılık ve Atıcılık Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Taşkent Doğa Parkı Yönetiminden oluşan heyetle önceki gün bir araya geldi.

Federasyon Koruma Asbaşkanı Burhan Açar’ın da yer aldığı görüşmede konuşan Başkan Erhan Keser, yeni yönetim olarak hayata geçirmek istedikleri projelerden bahsetti. Görüşmede ayrıca yeni fikir ve projeler ortaya çıkarken, ileriye dönük nasıl işbirliği yapılabileceği de ele alındı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını anımsatarak, doğada bulunan yardıma muhtaç hayvanların merkeze ulaştırılması için avcı camiasının duyarlı olmasını istedi