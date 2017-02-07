 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

"Avcı camiası duyarlı olmalı"

» »
"Avcı camiası duyarlı olmalı"
Başkan Keser, Taşkent Av. At. Birliği ve doğa parkı yöneticileri ile görüştü...

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Taşkent Avcılık ve Atıcılık Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Taşkent Doğa Parkı Yönetiminden oluşan heyetle önceki gün bir araya geldi.

Federasyon Koruma Asbaşkanı Burhan Açar’ın da yer aldığı görüşmede konuşan Başkan Erhan Keser, yeni yönetim olarak hayata geçirmek istedikleri projelerden bahsetti. Görüşmede ayrıca yeni fikir ve projeler ortaya çıkarken, ileriye dönük nasıl işbirliği yapılabileceği de ele alındı.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını anımsatarak, doğada bulunan yardıma muhtaç hayvanların merkeze ulaştırılması için avcı camiasının duyarlı olmasını istedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak06 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • " Çocuklarımız gerçekten ciddi tehlike altındadır"06 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
  • KTOEÖS hükümeti eleştirdi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:07
  • "Saha yoksa, bonzai var!"06 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Meclis Genel Kurulu toplanamadı...06 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
  • Sibel Siber ara verdi!06 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
  • Arpalık Şehitleri bugün anılıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 09:58
  • "Devlet bu felakete en büyük taş ocağını işleterek katkı sağlıyor"06 Şubat 2017 Pazartesi 09:48
  • Kıbrıs Türk Sanat Müziği Derneği’nde yeni yönetim06 Şubat 2017 Pazartesi 09:46
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar...06 Şubat 2017 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti