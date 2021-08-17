Avcı: Ercan Havaalanı Ambulanslarla İlgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kurallarına Uymuyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin 2005 yılından beri başlattığı ve takip ettiği Ercan Havaalanı Ambulans sayısında yeni yapılan değişiklikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuralları dışına çıkılmıştır.

Ercan Havaalanı Ambulanslarla İlgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Icao) Kurallarına Uymuyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin 2005 yılından beri başlattığı ve takip ettiği Ercan Havaalanı Ambulans sayısında yeni yapılan değişiklikle International Civil Aviatiation Organisation (ICAO) yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuralları dışına çıkılmıştır. Bu da Ercan Havaalanında can güvenlik düzeyinin düşüldüğünün göstergesidir. 2005 yılında Cumhurbaşkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu ile Trafik Kazalarını Önleme Derneğinin dahil olduğu yazışmalar sonucu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’nden gönderilen ve dağıtımı Trafik Kazalarını Önleme Derneği’ne yapılan Müdür Mahmut Nihat imzalı 22.08.2005 tarihli ve 45/97 sayılı yazıda ülkede Sivil Havacılığın ICAO ve EURO kontrol kurallarına uygun olarak yapıldığı, Uluslararası meydanlarda olası uçak kaza, kırım ve yangınlara müdahil olacak ambulans sayısı itfaiye kategorisi ile belirlediği ve kategori sekiz olan Ercan’da konuşlandırılacak zorunlu ambulans sayısının iki olduğu belirtilmişti. Bu ambulansların uçak kaza, kırım ve yangına karşı müdahale edebilecek ekipman ve personelle donatılmış olmak zorunda olduğu ve hiçbir surette başka amaçlar için meydanı terk edemez olmaları yazılmıştı.

21 Nisan 2006 da Sağlık Bakanlığı “ 112 Acil Hızır Servisi Ercan’da hizmete girdi” başlığı ile “Sağlık Bakanlığı, Ercan Devlet Havalimanı’nda 112 Acil Hızır Servisi’ni hayata geçirdiği, kesintisiz olarak 24 saat hizmet verileceği, KKTC’ye giriş yapan turistlere veya yurttaşlara gereksinim duymaları halinde anında tıbbi müdahale gerçekleştirecek bu yeni uygulama ile turizm sektörüne katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Bu dönemde Sağlık Bakanlığı gözden uzak VIP salonu altında bir tek ambulansla hizmet vermeye başlamıştı.

Ercan Havaalanının özelleştirilmesi kapsamında özel şirket özel hastanelerden bir ambulans tedarik ederek Ercan Havaalanında hizmet verilmekteydi. Ancak son zamanlarda Ercan Havaalanındaki özel ambulans hizmetleri kaldırılmış olup sadece bir 112 ambulansı ile sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 112 Ambulansının da Ercan çevresindeki acil vakalara da hizmet verdiğinden Ercan Havaalanından hiç ambulans olmadığı zaman aralıkları oluşmaktadır. Bu da Sivil Havacılık Dairesi eski Müdürünün ülkemiz Sivil Havacılığın ICAO ve EURO kontrol kurallarına uygun olarak yapıldığı, ve 2005 yılında kategori sekiz olan Ercan’da konuşlandırılacak zorunlu ambulans sayısının iki olduğu belirtildiği gerçeğine bakılarak halen Ercan Havaalanının ICAO kurallarına uymadığı açıkça ortaya çıkmaktadır.

Ercan Havaalanında yolculara ve bir kaza, kırım anında tıbbi müdahale edebilecek altın dakikaları değerlendirecek ambulansın olmaması ciddi bir düzenleme eksikliği ile karşımıza çıkmaktadır.

Yeni inşa edilmekte olan Havaalanı binasında Ambulans konuşlanma yeri önemli olup aprona ve gelen- giden yolculara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşma düzeneği yeni projede yer alması Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile düzenlenmiş olmalıdır.

2004 yılında hizmete giren 112 Ambulans ağı ülkemizin her yerine dakikalar içinde ulaşarak birçok canların kurtarılmasında etkenliğini sürdürmektedir.

Ercan’ da özel 2. Ambulansın hizmetten kaldırılması ilgili makamlarca sorgulanmalı ve denetlenmelidir.

Ercan Havaalanı gibi günde binlerce yaşlı-hasta yolcunun kullandığı, kaza kırım riski yüksek olan bir yerde ambulans hizmetlerinin kural ve antlaşmalara uygun olarak yapılmaması, aksatılması devlet denetimi ile önlenmelidir.

Aksi durumda Ercan Havaalanında Sivil Havacılığın ICAO kurallarına uyma durumu tartışılmalıdır.

Doç. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

112 Ambulans Ağı Proje Sorumlusu (2004)

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı