  • BIST 1.400
  • Altın 516,336
  • Dolar 8,4745
  • Euro 10,3674
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür

» »
Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür
Avcı: Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması aşılama ile mümkündür

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Eylül 2021’de yükseköğretimde yüz yüze eğitimin “güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir” biçimde başlamasını hedeflediklerini belirterek, akademik, idari personel ile öğrencilerin eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkeye eğitim amaçlı gelecek öğrencilere aşı garantisi verilmesi konusunu Sağlık Bakanlığına yazı ile bildirdiklerini açıkladı.

Yödak Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, Güz 2021 eğitim–öğretim yılında üniversitelerin eğitimlerini yüz yüze sürdürebilmesi ve öğrencilerin adaya gelerek eğitimlerini bire bir üniversite ortamında alabilmeleri hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdiklerini ifade eden Avcı, açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkenin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri olan yükseköğretim sisteminde örgün eğitim faaliyetlerinin Eylül 2021 tarihinden itibaren başlatılması için akademik, idari personel ile öğrencilerin eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkemize eğitim amaçlı gelecek öğrencilerimize aşı garantisi verilmesinin gereği konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na da bir yazı ile de bildirdiğimiz bu konunun, KKTC yükseköğretim alanı için önümüzdeki günlerdeki önemini tüm paydaşlarımızın dikkatine getirmenin, YÖDAK’ın asli görevi olan yükseköğretim alanının planlanması ve koordinasyonu açısından gerekliliğinin altını çizmek isteriz. Hedefimiz, Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde başlamasıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergün OLGUN: "Kapılar önümüzdeki hafta açılacak"25 Mayıs 2021 Salı 16:42
  • KKTC Muhtarlar Derneği: Kapılar ivedilikle açılmalı25 Mayıs 2021 Salı 16:39
  • Belediyeler Birliği yarın Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek25 Mayıs 2021 Salı 16:22
  • "Araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olmalı"25 Mayıs 2021 Salı 16:16
  •  Bakanlar Kurulu, devletin 300 milyon TL’ye kadar borçlanabilmesi için karar üretti.25 Mayıs 2021 Salı 16:06
  • Bu kez Yurt sahipleri eylem yapıyor...25 Mayıs 2021 Salı 16:04
  • Güney Kıbrıs Fransa İle Ortak Arama-Kurtarma Tatbikatı Yaptı25 Mayıs 2021 Salı 16:02
  • Doğuş Derya’dan Ersan Saner’e: “Bir insan olarak bunu söylerken utanmalısınız!”25 Mayıs 2021 Salı 15:43
  • CTP Mağusa İlçesi: KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!25 Mayıs 2021 Salı 15:40
  • Karahan son yolculuğuna uğurlandı25 Mayıs 2021 Salı 15:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti