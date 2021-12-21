Avcı: Trafikte Unutulanlar Canlarla Ödeniyor

Açıklamada "Seçim dönemi nedeni ile tüm parti ve milletvekili adaylarımızın canların gittiği yollarımızdaki güvenliği sağlama görüşlerini paylaşacaklarını unutmamalarını umuyoruz." denildi.

Trafikte Unutulanlar Canlarla Ödeniyor

Ülkemizdeki trafik olaylarına dikkatli ve doğru niyetli bakılacak olunursa, git gide trafiğin unutulduğu, yollardaki insanlarımızın da kuralları unuttuğu görüntüsü ortaya çıkmaktadır.

Bunların sonucu olarak da yol güvenlik seviyesi aşağılara doğru hızla ilerlemektedir.

Karşıdan gelen araçların sağ tarafa geçmeleri neticesinde burun buruna çarpışmalar, emniyet kemeri bağlı olmadığı için araçtan savrulmalar, yayalara çarpmalar, direksiyon hakimiyetini kaybetme adı altında adeta havada uçan, takla atan araçlar, yolları yarış pisti gibi kullanan sürücüler, yasak olduğu halde gidilmemesi gereken yolları serbestçe ve korkusuzca araç kullanan sürücülerin yollarımızı güvensiz hale getirmesi her geçen gün artmaktadır.

Sadece 2021 yılında 13 araç sürücüsü, 6 motor sürücüsü, 1 bisiklet sürücüsü, 5 yaya ve 8 yolcu olmak üzere 33 kişi yollarda hayatını kaybetmiştir.

Trafikte yollarda unutulanlar listesi gitgide kabarmaktadır; sürücü ve yolcular emniyet kemeri takmak gerektiğini, emniyet kemerinin can kurtarıcı olduğu unutularak ölümlü kazalarda yüzde yetmişe varan emniyet kemersiz ölümler olmaktadır. Çocuklarımızın koruyucu koltuk ve emniyet kemerini kullanmasını unutan anne ve babalar maalesef çocuklarının hayatını tehlikeye attığını da unutmuşlardır.

Sürücüler, devlet yetkililerinin yollara sürat tahdit levhalarını neden koyduklarını unutarak yollarda adeta yarış yapar gibi araba kullanma sevdası her geçen gün artmaktadır. Sürücülerde alkol oranları 50 promil altında olması gerekirken, son zamanlarda artan sayıda 200-300 kadar promilli sürücüler şehir merkezlerinde bile havada uçmaktadırlar.

Ancak, uyuşturucu madde kullanıp araç sürenler de devletin bunu kontrol etmediğini/ etmek için gerekli yasayı geçirmediklerini çok iyi bilerek yollarımızda kafa bulutlu iken cesurca araç kullanabileceklerini biliyorlar.

Lefkoşa – Girne yolu, St. Hilarion kavşağından itibaren gidiş ve geliş yönünde yol güvenliği için tehlike oluşturduklarından yüklü ağır vasıtalara Karayolları Daire Müdürlüğü tarafından Mahkeme kararı sonrası altı ay önce yasaklanmış olduğu halde bu yol yüklü kamyonlar, Girne limanından çıkan ve giden yüklü tırlar, arkası adeta tren vagonları ilave edilmiş gibi tırlar, beton mikserleri, tehlikeli madde olan tüp gaz taşıyan dolu kamyonlar, bu yolu hiçbir engele rastlamadan rahatça kullanmaktadırlar. Hem sürücülerin hem de araç sahibi firma yetkililerinin bu yolun ağır ve yüklü kamyonlara kapalı olduğunu unuttuklarının göstergesi açıktır.

Bu yolda kamyonların dahil olma olasılıklı çarpmalarda küçük arabadakiler hayatlarını kaybetmekle, sürücü de birkaç yıl hapislikle karşılaşabilecek, ancak esas engellemesi gerekenler sorgulanmayacaklardır. Dağ yolunda iki kamyonun arasında kalan araçta yedi canın gittiği hala hatırlardadır.

İlginçtir bu yoldaki yasağı bilmesi gerekenler de unutmuş izlenimi vermektedirler.

Ama Dağ yolunda iki kamyonun arasında kalan araçta yedi canın gittiği hala hatırlardadır.

Trafikte adeta bir reform gibi etkili olması beklenen tüzüklerin yürürlüğe girmesi unutulmuş görülmektedir.

Çok yüksek miktarda alkol alıp etrafta ölüm makinası gibi dolaşan sürücülere sadece bir asgari ücret ve üç ay ehliyet el koymakla yol güvenliği olmayacağı da hatırlanmamaktadır.

Yüce Meclisimizde uyuşturucu kullananları yolda tespit edebilmeyi düzenleyen Yol Güvenliği yasası 16 aydan beri meclisimizin tüm milletvekilleri tarafından unutulmuştur.

Ancak, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullananlar, tüm milletvekillerimize bir teşekkür borçları olduğunu unutmamalıdırlar.

Seçim dönemi nedeni ile tüm parti ve milletvekili adaylarımızın canların gittiği yollarımızdaki güvenliği sağlama görüşlerini paylaşacaklarını unutmamalarını umuyoruz.

Doç. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı