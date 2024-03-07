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Avcı’dan tutuklanma iddialarına yanıt: Yasal işlem başlatılacak

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Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, bazı haber sitelerinde tutuklandığına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Avcı’dan tutuklanma iddialarına yanıt: Yasal işlem başlatılacak

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, bazı haber sitelerinde tutuklandığına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avcı, aleyhinde asılsız ve mesnetsiz bir karalama kampanyasının olduğunu ifade ederek, ortaya atılan haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Avcı’nın açıklaması şöyle:

“Gıynık Gazetesi, Bağımsız Gazete, Özgür Gazete, Kıbrıs Türk Haber ve Serdinç Maypa isimli yayın organlarında çıkan tutuklandığıma ve/veya tutuklama talebiyle polis karakoluna götürüldüğüme dair çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, aleyhimde yürütülen asılsız ve mesnetsiz karalama kampanyasının bir parçası olarak ortaya atılan yalan haberler olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım. Söz konusu yayın organları ve bu ve/veya benzeri minvalde yalan ve/veya gerçek dışı haber yapan tüm yayın organlarına karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesini isterim. Saygılarımla.”

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