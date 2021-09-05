  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Avcılar 4 gün av yapabilecek….

» »
2021-2022 Av Sezonu, bugün 2. İnce Av sezonuyla başladı. Büyük Av ise 31 Ekim Pazar günü başlayacak.
Avcılar 4 gün av yapabilecek….

2021-2022 Av Sezonu, bugün 2. İnce Av sezonuyla başladı. Büyük Av ise 31 Ekim Pazar günü başlayacak.

Avcılar, 2021-2022 av sezonunda 2. İnce Av, Büyük Av ve 1. İnce Av sezonu olmak üzere toplamda 29 gün avlanabilecek.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, 2021-2022 Av Sezonu, Av Günleri, Avlanılacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü, Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu bağlamda avcılar, 2. İnce Av sezonunda 5, 12, 19, 26 Eylül’de olmak üzere 4 av günü; Büyük Av sezonunda 31 Ekim, 7, 14, 21, 28 Kasım, 5, 12, 19, 26 Aralık 2021 ve 2 Ocak 2022’de 10 av günü; 1. İnce Av sezonunda 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 Ocak, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 Şubat 2022’de 15 av günü olmak üzere toplamda 29 gün avlanabilecek.

Federasyon, 2. İnce Av Haritasını da paylaştı. Büyük Av ve  1. İnce Av haritaları ise 2. İnce Av bittikten sonra av sezonları başlamadan paylaşılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplu katılım töreni04 Eylül 2021 Cumartesi 17:00
  • Domates %175, Patlıcan %134, Kavun %110 ile rekor kırdı!04 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
  • Özyiğit: Ülkenin her bölgesinde planlı yaşamdan yanayız04 Eylül 2021 Cumartesi 13:55
  • Toros: Halk %21 fakirleşti04 Eylül 2021 Cumartesi 13:11
  • Harmancı: Çarşamba günü basın toplantısında detayları paylaşacağım04 Eylül 2021 Cumartesi 12:53
  • İtfaiye Müdürlüğü, av mevsiminin açılmasından dolayı avcıları ve halkı uyardı04 Eylül 2021 Cumartesi 12:22
  • BM, 13 Eylül'de Cenevre'de Afganistan için insani yardım konferansı düzenleyecek04 Eylül 2021 Cumartesi 12:17
  • Namık Kemal Meydanı'nda rahatsızlanan Özcay Korel Kutgün yaşamını yitirdi04 Eylül 2021 Cumartesi 11:50
  • Ormanlık alanda ölü olarak bulunan Ali Artık'ın vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadı04 Eylül 2021 Cumartesi 11:47
  • Taşkent-Haspolat yolu üzerinde operasyon!04 Eylül 2021 Cumartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti