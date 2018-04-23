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Avcılar Güney Kıbrıs'ta yol kapattı

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Lefkoşa, Ay Napa, Larnaka ve havaalanı yolunda trafik iki saat tamamen durdu...
Avcılar Güney Kıbrıs'ta yol kapattı

Yüzlerce avcı,  taleplerinin Rum İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmesini sağlamak üzere baskı oluşturmak maksadıyla dün yol kapatma eylemi yaptı. Avcılar “Rizoelia” dönel kavşağını trafiğe kapatarak 2 saat boyunca Lefkoşa, Ay Napa, Larnaka ve havaalanı yolunda trafiği tamamen durdurdu.

Politis ve diğer gazeteler çoğunlukla birinci sayfalarından duyurdukları eylemin, “yeni kurulduğu” kaydedilen “Kıbrıslı Avcılar Partisi” tarafından dün 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirildiğine ve bu nedenle çok sayıda aracın yollarda mahsur kaldığına dikkat çekti.

Eylemin, avcıların İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in arabuluculuğu üzerine son bulduğunu yazan gazete “Kıbrıslı Avcılar Partisi” Basın Sözcüsü Nikolas Prodromu’nun, Bakan Petridis ile perşembe gününe kadar görüşme vaadi aldıklarını belirterek “Bakan ile perşembe gününe kadar görüşemezsek, her yeri vuracak ve Kıbrıs’ın tamamını felç edeceğiz”  tehdidinde bulunduğuna dikkat çekti.

Habere göre İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü, bakanın geçen cuma  günü Rum Avcılar Federasyonu ile sorunlarını görüştüğünü, federasyonun, eylemci grubun tezlerini paylaşmadığını söyledi. Eylemci grubun  Nisan başlarında İçişleri Bakanlığı’na, üzerinde sadece telefon numarası bulunan  bir mektup göndererek görüşme talep ettiğini, aksi halde Rizoelia çemberini kapatmakla tehdit ettiğini de anlatan Bakanlık Genel Müdürü “herhangi bir grubun devlete şantaj yapması kabul edilemez” dedi.

Eylemci avcıların Rum yönetiminden şu 6 talebi bulunuyor: 

“Av izni ruhsatı çıkarma/yenileme için alınan paralar Av ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi’ne değil avcılık kulüplerine yatırılsın.

Av köpeklerinin antrenmanına Ocak-Şubat döneminde Güney Kıbrıs’ın tamamında, kuluçka-yavrulama dönemi olan Mart, Nisan ve Mayıs günlerinde bazı bölgelerde ve 1 Haziran itibarıyla da Güney Kıbrıs’ın tamamında izin verilsin.

Pulya kuşlarının Flobert silahlarla avlanmasına, Nisan döneminde üveyik avına izin verilsin, kaçak av önlensin, yozlaşmış av korucuları derhal  Av ve Yaban Hayatı Koruma Dairesi’nden uzaklaştırılsın, Polis Kacak Avı Önleme birimi derhal av köpeklerinin zehirlenmesi ve çalınması olaylarının önüne geçsin.” 

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