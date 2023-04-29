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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor

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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor. Turnuvayı Avcı Fişekleri ile Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize etti.
Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışıyor

Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına düzenlenen ve iki günde tamamlanacak olan sporting turnuvası başladı.

“Selçuk Amcaoğlu (Muhtar) 1. Anı Sporting Turnuvası” adıyla 29 Nisan Cumartesi günü (bugün) başlayan turnuvaya, 30 Nisan Pazar günü de devam edilecek. Aynı gün saat 18:30’da ödül töreni düzenlenecek.

Gönyeli Atatürk Atış Poligonu’nda bugün 09.00’da başlayan turnuvayı Avcı Fişekleri ile Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize etti.

Turnuvada kadın atıcılar, veteranlar, avcılar, lisanslılar, genç avcılar, yıldız avcılar ve takımlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Ayrıca en yüksek vuruş yapan kişiye “Süper Kupa” verilecek.

İlk gün yarışlarında, merhum Selçuk Amcaoğlu’nun oğlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile yeğeni Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da poligona çıktı, atış yaptı.

 

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