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Avcılardan RHA araç açıklaması

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Araç kimin?
Avcılardan RHA araç açıklaması

“RHA” PLAKALI ARAÇ AVCILARIN PARASI İLE ALINDI, DEVLETİN 1 TL’Sİ BİLE HARCANMADI

Avcılık Federasyonu’nun önderliğinde bugünkü eylemde kullanılan RHA plakalı araç, avcıların ödediği paralar ile alındı ve tamamen federasyonun hizmetindedir. Söz konusu aracın tüm yakıt, sigorta ve bakım onarım giderleri de yine avcıların ödediği paralar ile yapılmaktadır. Söz konusu araçta devletin 1 TL’si bile harcanmamıştır. Aracın RHA plakalı olmasının nedeni ise, kaçak avcılıkla ilgili mücadele için de kullanılıyor olmasıdır. Kamuoyunun bilgisine…

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