Avcıların eylemi vatandaşa eziyete dönüştü

Avcılık Federasyonu önünde saat 08.30’da toplanan avcılar, saat 09.00’da federasyon önünden araçlarla Kıbrıs Gazetesi kavşağı, Girne Kapısı, Meclis güzergahından Başbakanlığa ulaşmak için hareket etti. Avcıların bahçelerde avlanma yasağı nedeniyle gerçekleştirdiği eylem trafiği kilitlerken bir çok vatandaşa sıkıntılı anlar yaşadı
Başbakanlık önünde toplanacak olan avcılar ve burada yapacağı basın açıklaması ile mesajlarını Bakanlar Kuruluna iletecek.
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