Avcıların eylemi vatandaşa eziyete dönüştü

Bahçelerde avlanma yasağı nedeniyle araçlarıyla eylem yapan Avcılar Lefkoşa'da trafiği kilitledi. Avcıların eylemi nedeniyle bir çok insan kapanan yollar nedeniyle işlerine gitmekte sıkıntı yaşadı

Avcılık Federasyonu önünde saat 08.30’da toplanan avcılar, saat 09.00’da federasyon önünden araçlarla Kıbrıs Gazetesi kavşağı, Girne Kapısı, Meclis güzergahından Başbakanlığa ulaşmak için hareket etti. Avcıların bahçelerde avlanma yasağı nedeniyle gerçekleştirdiği eylem trafiği kilitlerken bir çok vatandaşa sıkıntılı anlar yaşadı

Başbakanlık önünde toplanacak olan avcılar ve burada yapacağı basın açıklaması ile mesajlarını Bakanlar Kuruluna iletecek.