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“Avcılık, bilinçli yapılması gereken bir spor”

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“Avcılık, bilinçli yapılması gereken bir spor”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Avcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Federasyon’un eksiklikleri ve ihtiyaçları yanında, çalışmaları hakkında Bakan Dürüst’e bilgi vermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, avcılığın KKTC’de yaygın ve bir o kadar da sosyal bir spor olduğuna dikkat çekerek, “Avcılık, gerek çevre gerekse de avın sürekliliği noktasında bilinçli yapılması gereken bir spordur. Av sporu yaparken, hem çevreye hem av hayvanlarına hem de diğer avcılara da saygı göstererek, bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir” dedi.

Bakan Dürüst, Avcılık Federasyonu’nun yeni yönetimine başarılar dileyerek, “eksikleriniz, ihtiyaçlarınız mutlaka vardır. Bizler Bakanlık olarak, üzerimize düşen ne varsa, bu sporun sürdürülebilir bir noktaya getirilebilmesi için, imkanlarımız dahilinde destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.

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