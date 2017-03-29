Avcılık Federasyonu Heyetinden Başbakan Yardımcısı Denktaş’a ziyaret

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Avcılık Federasyonu Yeni Başkanı Erhan Keser, av ve yaban hayatı düzenleme yasası üzerinde yeni yönetim olarak ivedilikle yapmış oldukları tadil çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek ve meclise sunulduğu zaman hem Demokrat Parti hem de Maliye Bakanlığından destek almak amacıyla Bakan Serdar Denktaş’a ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan Erhan Keser ve federasyon yetkilileri, Maliye Bakanlığı bünyesinde satışı, kullanımı yasak olan ve kullanıma uygun görülen bölümünü federasyon olarak bünyelerine aldıkları ağlarla ilgili olarak Denktaş’a teşekkür etti.

DENKTAŞ: “İNCELEYELİM VE GEREKEN DESTEĞİ VERELİM”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise konuşmasında, Avcılık Federasyonu’nun yeni yönetimine başarılar dilerken, av ve yaban hayatı düzenleme yasasına gereken desteği, tadilat çalışmasını inceledikten sonra hem DP hem de Maliye Bakanlığı olarak verebileceklerini söyledi.